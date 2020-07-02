- Федерация тенниса Франции продолжит адаптироваться к ситуации, вызванной пандемией коронавируса. Был подготовлен протокол, чтобы защитить болельщиков, - говорится в заявлении.

Организаторы "Ролан Гаррос" планируют заполнять трибуны на 50-60 процентов. Таким образом будет соблюден медицинский протокол, важнейшей частью которого является социальное дистанцирование. Турнир пройдет с 27 сентября по 11 октября.

Из-за пандемии коронавируса проведение теннисных соревнований было приостановлено еще в марте. После возобновления сезона предполагается проведение в сжатые сроки трех "Мастерсов", а также Открытого чемпионата США (US Open) и "Ролан Гаррос".