Проведение выборов в городские и сельские советы Киргизии отложено. Решение об этом приняли в Центризбиркоме.

- Эпидемиологическая ситуация очень напряженная, и пока она не стабилизируется, кампания не возобновится, - заявил заместитель председателя ЦИК Киргизии Абдыжапар Бекматов. Таким образом, Центризбирком согласился с рекомендацией Республиканского оперативного штаба. Последний несколько дней назад рекомендовал пока воздержаться от проведения выборов в городские и сельские советы, ранее отложенные на неопределенный срок из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. Чиновники объяснили это сложной эпидемиологической ситуацией в крупных населенных пунктах.

В борьбе за депутатские мандаты готовились принять участие свыше двадцати политических партий. Они претендовали на мандаты в советах городов Ош, Каракол, Балыкчи, Майлуу-Суу, Токмак, а также на места в более чем двух десятках сельских советов (кенешей).

Некоторые члены ЦИК не исключают, что выборы в местные советы вообще могут перенести на следующий год. Однако парламентская гонка, намеченная на осень 2020-го, возможно, все-же состоится в срок. Если, конечно, такое решение примет глава республики.

- Парламентские выборы, вероятно, пройдут в установленный Конституцией срок, но с обязательным соблюдением всех санитарных норм и требований, - пояснил Абдыжапар Бекматов.