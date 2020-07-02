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Рубрика: В мире

Отложили на время

Текст: Данияр Каримов (Бишкек)
Российская газета - Неделя - Киргизия № 142(8196)
Проведение выборов в городские и сельские советы Киргизии отложено. Решение об этом приняли в Центризбиркоме.

- Эпидемиологическая ситуация очень напряженная, и пока она не стабилизируется, кампания не возобновится, - заявил заместитель председателя ЦИК Киргизии Абдыжапар Бекматов. Таким образом, Центризбирком согласился с рекомендацией Республиканского оперативного штаба. Последний несколько дней назад рекомендовал пока воздержаться от проведения выборов в городские и сельские советы, ранее отложенные на неопределенный срок из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. Чиновники объяснили это сложной эпидемиологической ситуацией в крупных населенных пунктах.

Фото: Архив Леонида Сумарокова
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В борьбе за депутатские мандаты готовились принять участие свыше двадцати политических партий. Они претендовали на мандаты в советах городов Ош, Каракол, Балыкчи, Майлуу-Суу, Токмак, а также на места в более чем двух десятках сельских советов (кенешей).

Некоторые члены ЦИК не исключают, что выборы в местные советы вообще могут перенести на следующий год. Однако парламентская гонка, намеченная на осень 2020-го, возможно, все-же состоится в срок. Если, конечно, такое решение примет глава республики.

- Парламентские выборы, вероятно, пройдут в установленный Конституцией срок, но с обязательным соблюдением всех санитарных норм и требований, - пояснил Абдыжапар Бекматов.

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