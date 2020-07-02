Пушков: Зеленский слаб в вопросе уголовного преследования Порошенко

Российский сенатор Александр Пушков заявил, что президент Украины Владимир Зеленский слаб в вопросе уголовного преследования экс-главы государства Петра Порошенко. Об этом политик написал в своем Telegram-канале.

"Он был решителен и смел лишь один раз - во время дебатов с Порошенко на стадионе. Тогда он актерствовал и говорил слова, которые звучали гневно и решительно: " Я - ваш приговор!". Но как только понадобились не слова, а действия - спасовал, убежал, забился в угол", - отметил Пушков. По мнению сенатора, политика - это в первую очередь действия, а на них "Зеленский, видимо, не способен".

Напомним, что в отношении Порошенко возбуждено не менее 10 уголовных дел. Ранее на судебном заседании по делу о назначении Сергея Семочко заместителем главы Службы внешней разведки Украины Порошенко обратился к Зеленскому и генпрокурору страны Ирине Венедиктовой со словами: "Замахнулся - бей, не надо откладывать. Надо упрятать за решетку - упрячьте".