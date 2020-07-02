Путин поблагодарил граждан РФ за поддержку и доверие

Президент РФ Владимир Путин поблагодарил граждан страны за поддержку и доверие при голосовании по поправкам в Конституцию РФ. Об этом он заявил, открывая заседание оргкомитета "Победа".

- Прежде, чем мы начнем работать, я хочу обратиться со словами благодарности к гражданам России,- сказал российский лидер. - Хочу сказать: "Спасибо вам большое за поддержку и доверие".

Владимир Путин напомнил, что неоднократно говорил о необходимости принятия поправок в Основной закон страны. Изменения, которые поддержали граждане, по его словам, направлены на совершенствование политической системы и закрепление социальных гарантий, укрепление суверенитета, территориальной целостности страны, а также духовных, исторических, нравственных ценностей, которые скрепляют поколения.

Глава государства также отметил, что после развала СССР по историческим меркам прошло совсем немного времени.

- Современная Россия, безусловно, находится еще в стадии формирования, становления, - констатировал Путин. - Это касается всех аспектов нашей жизни: и политической системы, и экономики, и так далее. Мы во многом еще очень уязвимы, у нас многое, как говорят в народе, сделано на живую нитку.

Он подчеркнул, что России "нужны внутренняя стабильность и время для укрепления страны, всех ее институтов". "Поэтому еще раз спасибо тем, кто поддержал поправки", - добавил Путин.