Путин поблагодарил граждан РФ за поддержку и доверие

Новости

Жителям Кузбасса разрешили посещать пляжи 15:31
Площадь пожара в центре Москвы выросла в четыре раза 15:29
Росавиация продлила запрет на международные полеты до 1 августа 15:29
В Тульской области сиделка получила срок за убийство пенсионерки 15:26
В Москве на 3 июля объявлен "желтый" уровень опасности 15:16
Бирюков: Реконструкция электроподстанции "Гольяново" завершится в этом году 15:11
Радарное исследование Луны поставило под сомнение гипотезу ее происхождения 15:10
Посольство РФ прокомментировало случаи чумы в Монголии 15:08
Володин: С принятием поправок граждане смогут повлиять на качество власти 15:06
Ранний ВАЗ-2103: много хрома и черно-красный салон 15:00
Под пирамидой Луны найден спуск в подземный мир Теотиуакана 14:53
Вышел трейлер комедии с Лиамом Нисоном "Сделано в Италии" 14:51
В Самаре прокуратура проверит жестокое обращение в доме ребенка 14:48
Новое Нахимовское училище откроется в Калининграде к 1 сентября 14:47
Новак спрогнозировал ускоренный отказ от потребления нефти после пандемии 14:44
COVID-госпиталь Пироговского Центра выписал последнего пациента 14:35
В центре Москвы произошел крупный пожар 14:31
Песков назвал приоритетные задачи в работе глав регионов РФ 14:17
Ученые Самары и Беларуси исследуют ионосферу Земли с помощью наноспутников 14:10
Какие сюрпризы готовят кубанские писатели коллегам из гомельской области 14:09
У 41 призывника выявили коронавирус 14:08
Новый Kia K5 сфотографировали в Москве. Скоро стартуют продажи 14:00
Матвиенко подчеркнула абсолютную легитимность поправок к Конституции 13:50
Вышел русский трейлер фильма про пса-телепата "Думай как собака" 13:48
Путин в четверг проведет заседание оргкомитета "Победа" 13:47
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Июль обещает быть теплее обычного на всей территории России
Июль обещает быть теплее обычного на всей территории России
Верховный суд разъяснил, как не купить жилье с "нагрузкой"
Верховный суд разъяснил, как не купить жилье с "нагрузкой"
Июль. Вступает в силу. Как изменят жизнь россиян новые законы
Июль. Вступает в силу. Как изменят жизнь россиян новые законы
02.07.2020 15:22
Рубрика: Власть

Путин поблагодарил граждан РФ за поддержку и доверие

Текст: Татьяна Замахина
Президент РФ Владимир Путин поблагодарил граждан страны за поддержку и доверие при голосовании по поправкам в Конституцию РФ. Об этом он заявил, открывая заседание оргкомитета "Победа".

- Прежде, чем мы начнем работать, я хочу обратиться со словами благодарности к гражданам России,- сказал российский лидер. - Хочу сказать: "Спасибо вам большое за поддержку и доверие".

Владимир Путин напомнил, что неоднократно говорил о необходимости принятия поправок в Основной закон страны. Изменения, которые поддержали граждане, по его словам, направлены на совершенствование политической системы и закрепление социальных гарантий, укрепление суверенитета, территориальной целостности страны, а также духовных, исторических, нравственных ценностей, которые скрепляют поколения.

Фото: Алексей Никольский/ТАСС
Володин: Поправки в Конституцию дадут развитие нашей стране

Глава государства также отметил, что после развала СССР по историческим меркам прошло совсем немного времени.

- Современная Россия, безусловно, находится еще в стадии формирования, становления, - констатировал Путин. - Это касается всех аспектов нашей жизни: и политической системы, и экономики, и так далее. Мы во многом еще очень уязвимы, у нас многое, как говорят в народе, сделано на живую нитку.

Он подчеркнул, что России "нужны внутренняя стабильность и время для укрепления страны, всех ее институтов". "Поэтому еще раз спасибо тем, кто поддержал поправки", - добавил Путин.

Власть Работа власти Внутренняя политика Президент Голосование по поправкам в Конституцию РФ

Главное сегодня

Росавиация продлила запрет на международные полеты до 1 августа
Мишустин: Голосование подтвердило поддержку предложенного Путиным курса
Банки запустили переводы от компаний гражданам по номеру телефона
Курс доллара опустился ниже 71 рубля
Казахстан снова вводит карантин на 14 дней
Оформить пенсию удаленно можно до конца июля
Резервистов призовут на военные сборы