Путин подписал указ о присвоении 20 городам звания "Город трудовой доблести"

В перечень вошли Нижний Новгород, Екатеринбург, Челябинск, Самара, Пермь, Нижний Тагил, Саратов, Омск, Казань, Новосибирск, Ярославль, Магнитогорск, Ижевск, Уфа, Томск, Ульяновск, Иваново, Новокузнецк, Иркутск и Боровичи.

Предложение на эту тему Путин поддержал на заседании оргкомитета "Победа". По словам российского лидера, при рассмотрении заявок учитывались мнения граждан. Аргументы в пользу именно этих городов, сказал он, "очевидны, убедительны и полностью соответствуют порядку и критериям федерального закона".

"За бесперебойное производство военной и гражданской продукции предприятия этих городов были неоднократно удостоены орденов или красных знамен Государственного комитета обороны, - напомнил президент. - Многочисленные факты личного мужества, трудового героизма жителей документально подтверждены".