Путин в четверг проведет заседание оргкомитета "Победа"

Президент РФ Владимир Путин в четверг проведет заседание российского организационного комитета "Победа" в формате видеоконференции. Об этом рассказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Сегодня далее в течение дня президент проведет заседание российского организационного комитета "Победа" в режиме видеоконференции. Весьма представительный состав участников. Речь пойдет о предварительных итогах празднования 75-летия Великой Победы", - рассказал он.

Представитель Кремля рассказал, что на заседании будет дана оценка самым главным инициативам и проектам, которые были приурочены к этому году, с докладами выступят секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак и заместитель руководителя исполнительной дирекции Года памяти и славы по научной работе Елена Малышева.