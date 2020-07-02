Радарное исследование Луны поставило под сомнение гипотезу ее происхождения

Международная команда исследователей обнародовала результаты радарного исследования кратеров Луны, которые ставят под сомнение популярную гипотезу об ее происхождении. Оказалось, что естественный спутник Земли гораздо богаче металлами, чем считалось ранее.

Исследование опубликовано в журнале Earth and Planetary Science Letters, а коротко о нем сообщает Phys.org. Команда во главе с Эссамом Хегги из Университета Южной Калифорнии проанализировала данные, полученные при помощи радара Mini-RF. Он установлен на борту лунного разведывательного орбитального аппарата LRO.

Радар помог исследовать пыль, которая покрывает поверхность лунных кратеров. Было установлено, что она содержит очень большие концентрации различных металлов. В частности, эта пыль насыщена оксидами железа и титана. Концентрации этих металлов оказались гораздо большими, чем считалось до сих пор.

По словам исследователей, мелкая пыль на дне кратеров Луны содержит материалы, которые были выброшены на поверхность при метеоритных ударах. Ученые сравнили содержание металлов на дне крупных и мелких кратеров. В более глубоких кратерах были обнаружены более высокие концентрации металлов.

Это открытие ставит под сомнение общепринятую теорию формирования Луны. Она гласит, что примерно 4,5 миллиарда лет назад произошло столкновение между Землей и гипотетической протопланетой размером с Марс, которой дали название Тейя. Большинство ученых считают, что в результате этой космической катастрофы большая часть верхней части земной коры с низким содержанием металлов была выброшена на орбиту, и из нее затем сформировалась Луна.

Противники этой гипотезы всегда указывали на то, что Луна имеет более высокую концентрацию оксидов железа, чем Земля. Новое же исследование доказывает, что эта разница может быть гораздо больше, чем считалось до сих пор.

Поэтому авторы работы призывают заново рассмотреть другие гипотезы о формировании Луны. Они считают, что столкновение с Тейей могло быть значительно более разрушительным для ранней Земли, чем предполагается. В этом случае в космос были бы выброшены более глубокие части материала нашей планеты, что объяснило бы повышенное содержание металлов на Луне.

Другая гипотеза заключается в том, что столкновение с Тейей могло произойти, когда Земля была еще очень молода. Она не была такой же каменистой планетой, как сейчас, а ее поверхность покрывал океан магмы. Еще одна альтернативная версия гласит, что большое количество металла на Луне намекает на весьма сложный процесс охлаждения ранней расплавленной поверхности спутника нашей планеты.