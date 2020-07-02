При цене доллара менее 70 рублей растениеводы просядут по прибыли, уверяют руководители сельхозпредприятий. Особенно их пугает доллар по 68 рублей во время уборочной кампании.

Более половины растениеводов еще надеются увеличить свои доходы. Если не в этом сезоне, то в следующем точно. Фото: РИА Новости

Настроения и планы аграриев Центрального федерального округа, Приволжья и юга страны выяснили составители очередного "Индекса развития сельхозпроизводителей России". Среди респондентов - представители агрохолдингов и фермеры, основную выручку которым дает растениеводство. "Российская газета" обсудила ситуацию с экспертами.

Урожай с валютной биржи

Пандемия отрицательно повлияла на бизнес 57 процентов опрошенных хозяйств. И только два процента заявили, что ситуация им на руку. Остальные - опасаются негатива в будущем.

Представители крупных предприятий среди главных причин пессимизма назвали курс доллара и весенний 20-процентный рост цен на "расходники".

"Подорожали средства защиты растений, удобрения и ГСМ. Хотя два года назад доллар весной тоже стоил 68 рублей, а агрохимия была на 40 процентов дешевле. Что поменялось? Нефть в цене упала - топливо поднялось", - удивляется замдиректора ставропольского агрохолдинга "Красногвардейский" Константин Земляной.

Одна надежда на удачный экспорт. "Если курс будет 70-72 рубля, то прибыль получим", - говорит Земляной. При другой стоимости валюты растениеводы "просядут" и по выручке, и по прибыли, подтвердил гендиректор курского предприятия "Грейнрус Агро" Сергей Мирюк. "Если доллар будет стоить 68 рублей во время уборочной кампании, - пояснил он, - то выручка у нас снизится даже в рублях. Экспорт может провалиться: юг страны не захочет работать по таким ценам". Продавать зерно задешево будут вынуждены только мелкие хозяйства, чтобы выплатить кредиты, добавил Земляной.

Не все потеряно

И все-таки, по данным индекса, более половины растениеводов еще надеется увеличить свои доходы. Если не в этом сезоне, то в следующем точно. Прибавку может обеспечить высокая урожайность и низкая себестоимость продукции.

Прироста урожайности в 2020 году ожидают 68 процентов участников исследования (почти на 10 процентов больше, чем в 2019 году). Основную роль здесь, по их мнению, играют средства защиты растений и качественные семена. Каждый второй отметил вклад менеджмента и технологий точного земледелия.

Структура посевных площадей в центре и на юге изменилась. Но связано это не с коронакризисом, а с общей конъюнктурой рынка. По словам гендиректора ИКАР Дмитрия Рылько, еще осенью было ясно, что на юге увеличат посевы пшеницы и ячменя как высокодоходных и стабильных культур.

"В центральной зоне провели рекордный сев озимых. А потом заняли огромный клин яровой пшеницей. Картина нетипичная: 20 лет шел сдвиг в сторону озимых культур, - подчеркнул Рылько. - Близки к рекордным цифры по севу подсолнечника и кукурузы". В Воронежской области расширили площади под культурами, имеющими экспортный потенциал: соей, кукурузой, ячменем.

В Центральном федеральном округе производство кукурузы на зерно ранее развивалось опережающими темпами: элеваторов и сушильных мощностей не хватало. Хозяйства стали меньше заниматься этой культурой. Теперь объектов для сушки и хранения прибавилось, так что кукуруза легко отвоюет позиции. У нее хорошая рентабельность, есть новые рынки сбыта.

Аграрии среди главных проблем этого сезона назвали курс доллара и весенний 20-процентный рост цен на семена и агрохимию

Схожая ситуация - вокруг сои. "Одно время в Центральной России ставили по ней рекорды, а потом наступило разочарование. Причина проста: нет переработки. Сейчас как раз строят несколько таких заводов", - рассказал Рылько.

Экспорт любит стабильность

Вкладывается агробизнес и в логистику. Так, курский холдинг запустил свой экспортный терминал, чтобы в "интересный период отгружать столько вагонов, сколько надо", сообщил Сергей Мирюк.

"Главное, - уточнил он, - чтобы нас не подкосили меры, которые сдерживают естественную конкуренцию. Иначе все будут пытаться одновременно вывезти зерно в долларовую зону, создавать пиковые нагрузки для мощностей по перевалке. Потеряем и маржу, и привлекательность бизнеса, и свою репутацию как поставщиков". Коллегу поддержал Земляной, отметив, что нужен четкий ориентир по стратегическим запасам зерна на внутреннем рынке и свобода продавать излишки.

"Да, в 2020 году решение ограничить вывоз зерна до семи миллионов тонн (с 1 апреля по 30 июня) имело резон, - рассуждает гендиректор ИКАР. - Пшеницу выгребли до зернышка, у мукомолов в Сибири возникли проблемы. Но системно объявлять квоту на экспорт для каждого второго полугодия - значит тормозить те вложения, которых отрасль заслуживает".

По планам аграриев на инвестиции заметно, что многие не уверены в завтрашнем дне.

Пандемия - не главное

Увеличить вложения в бизнес намерено почти две трети опрошенных. Но если годом ранее пополнять основной капитал (закупать технику, строить склады) собиралось 86 процентов, то сейчас доля таких компаний уменьшилась на 20 процентов. И возросла доля тех, кто усиливает инвестиции в оборотные средства (семена, удобрения, агрохимикаты).

То есть аграрии сконцентрированы на "сиюминутных" задачах. "У компаний нет стратегической программы развития, инвестиции зависят от результатов сезона и иногда делаются вынужденно, например, когда нужен пересев, - заметил официальный представитель "Сингенты" Антон Пушкарев.

"Рынок АПК из-за пандемии находится в состоянии высокой неопределенности, и большинство хозяйств выбирает стабилизационные стратегии, - прокомментировал Дмитрий Рылько. - Снижение курса рубля, с одной стороны, выгодно аграриям. С другой - затрудняет им доступ к передовым мировым технологиям". По мнению аналитика, последствия пандемии COVID-19 будут ощущаться еще долго. Однако, судя по ответам аграриев, для них - не она главная проблема. Более значимыми угрозами остаются колебания на валютном рынке и капризы погоды. Поэтому они и увеличили посевы "стабильной" пшеницы, надеясь на благоприятные условия для экспорта.