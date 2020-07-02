Бирюков: Реконструкция электроподстанции "Гольяново" завершится в этом году

Реконструкция электроподстанции "Гольяново" завершится до конца года, что позволит обеспечить электричеством новую станцию метро и более 1 миллиона квадратных метров жилья, сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

"В результате реконструкции мощность подстанции увеличится почти на шестьдесят процентов за счет замены двух трансформаторов, - рассказал Петр Бирюков. - Вместо трансформаторов мощностью по 63 МВА установят новые, по 100 МВА каждый, один из них уже смонтирован и введен в работу".

По его словам, это позволит создать запас мощности для присоединения новых потребителей и поддержать активное развитие инфраструктуры района Гольяново и Восточного административного округа в целом.

По данным Бирюкова, дополнительные мощности будут востребованы при строительстве новой станции Арбатско-Покровской линии метро и более 1 млн квадратных метров жилья, в том числе многоквартирных домов, возводимых в рамках программы реновации.

Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что в настоящее время энергетики завершили первый этап реконструкции подстанции и приступили ко второму.

"На подстанции установлено новейшее электрооборудование преимущественно отечественного производства: трансформаторы - Тольяттинского завода, выключатели произведены в Самаре, - рассказал Петр Бирюков. - Оборудование надежное, современное, ни в чем не уступает зарубежным аналогам".

Заместитель мэра напомнил, что подстанция "Гольяново" обеспечивает централизованное электроснабжение промышленных предприятий, жилых зданий и социальных объектов, в том числе Национального медико-хирургического центра имени Н.И. Пирогова, городской поликлиники №191, родильного дома №20, станции метро "Щелковская", ОАО "Московский экспериментальный завод №1", ОАО "Московский завод измерительной аппаратуры" и других.