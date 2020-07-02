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02.07.2020 09:09
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Более 1450 человек сдали плазму для лечения коронавируса

Текст: Любовь Проценко
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Об этом сообщила Анастасия Ракова, заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития. Как она рассказала, сдают кровь на плазму москвичи, переболевшие коронавирусом:

Фото: Денис Абрамов/РИА Новости
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- Плазма с антителами к коронавирусу применяется в качестве дополнительной терапии для пациентов стационаров в среднетяжелом и тяжелом состоянии. В столице 1451 человек после перенесенного заболевания сдал плазму, более 160 доноров приходили и сдавали во второй, третий и даже в четвертый раз. Мы очень благодарны и призываем всех, кто победил инфекцию, помочь тем, кто еще проходит лечение в больницах.

Напомним, для всех желающих стать донорами плазмы после COVID-19 работает горячая линия: +7 (495) 870-45-16. По этому номеру ежедневно с 9:00 до 19:00 можно записаться на процедуру в один из четырех пунктов Москвы: Центр крови им. О.К. Гаврилова, НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, ГКБ №52, ГКБ им. М.П. Кончаловского.

Кроме того, на сайте Департамента здравоохранения Москвы запущена анкета донора. В ней есть пункты о перенесенной коронавирусной инфекции для тех, кто желает стать донором плазмы с антителами к COVID-19. Сервис создан для удобства москвичей. Чтобы не тратить время на поездку в пункт сдачи крови, можно с телефона, компьютера или планшета пройти первичный тест на возможность стать донором.

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