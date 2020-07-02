Более 50 стран заинтересовались российским лекарством против COVID-19

Российское предприятие в июне увеличило производство лекарства для лечения коронавирусной инфекции.

По информации Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), совместное предприятие РФПИ и группы компаний "ХимРар" в прошлом месяце произвело первые 100 тысяч курсов российского препарата против коронавируса "Авифавир", что существенно превышает первоначальный план в 60 тысяч курсов.

Препарат поставлялся в июне в 35 российских регионов, а также в Республику Беларусь. Кроме того, уже есть договоренность о его поставках в Республику Казахстан и ведутся аналогичные переговоры с рядом государств Латинской Америки. Заинтересованность в приобретении лекарства, по словам гендиректора РФПИ Кирилла Дмитриева, выразили уже свыше 50 стран.

В фонде подчеркнули, что предприятие намерено увеличить производство препарата в три раза - до 300 тысяч курсов в месяц. Это позволит удовлетворить внутренний спрос на него в России и начать поставки на международный рынок.

Препарат 29 мая получил регистрационное удостоверение Министерства здравоохранения РФ.

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