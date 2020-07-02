Центр Москвы перекрыт из-за пожара на Тверской

Движение по Тверской улице Москвы перекрыто из-за пожара, сообщает пресс-служба департамента транспорта.

Одна из главных улиц столицы закрыта от Триумфальной площади до Бульварного кольца. Это уже привело к заторам на прилегающих улицах. Пока работают пожарные, автобусы, курсирующие по центру, изменили маршруты.

Напомним, что на Тверской горит шестиэтажное здание XIX века. Дом находится на реконструкции, и людей внутри, скорее всего, нет. Площадь пожара быстро увеличилась с 50 до 200 квадратных метров.