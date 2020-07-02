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02.07.2020 20:20
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Четверых жителей Тверской области заподозрили в жестоком убийстве

Текст: Татьяна Ткачева (Тверь)

Две женщины и двое мужчин подозреваются в убийстве молодого человека из Удомли. Злоумышленники задержаны, возбуждено уголовное дело.

Как сообщили в управлении МВД по Тверской области, пропажу парня 1993 года рождения обнаружила его тетя. Она обратилась в дежурную часть. Сотрудники угрозыска обнаружили труп мужчины с признаками насильственной смерти в районе автодороги Починок-Удомля.

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В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлено, что к убийству могут быть причастны четыре жителя Удомли и Удомельского района. Полицейские выяснили, что в день происшествия они подъехали к дому жертвы, вызвали парня на разговор, затолкали в машину и увезли в неизвестном направлении. Они нанесли пленнику более двадцати ударов, после чего скрылись. От полученных ран мужчина скончался на месте происшествия.

Следственным управлением СК по Тверской области возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 Уголовного кодекса ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего").

Решается вопрос об избрании в отношении двух задержанных меры пресечения в виде ареста. Ведется следствие.

Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Тверская область

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