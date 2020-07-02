Cуд отменил приговор, вынесенный по видеосвязи

Второй кассационный суд общей юрисдикции принял принципиально важное решение: отменен приговор, вынесенный судом первой инстанции в режиме видео-конференц-связи.

Сегодня вопрос приобретает особую актуальность. Многие юристы задаются вопросом, что будет дальше, перейдут ли суды в массовом порядке на онлайн-процессы или сохранятся старые добрые заседания в очном режиме? То есть когда человек лично предстает перед судом.

Судебное заседание, по поводу которого высказался кассационный суд, прошло задолго до пандемии. Но тем важнее правовая позиция высокой инстанции: она показывает, как именно надо рассматривать дела в спокойное время, когда вирус не стоит у порога.

"Приговором Сафоновского районного суда Смоленской области от 17 сентября 2019 года И. осужден за применение насилия в отношении представителя власти. Участие подсудимого в судебном заседании осуществлялось посредством видео-конференц-связи", сообщили во Втором кассационном суде общей юрисдикции.

Да, суды достаточно давно используют видео-конференц-связь. Но в таком режиме проводились лишь определенные судебные заседания. Например, по видео часто рассматривали жалобы заключенных на решение об аресте или ходатайства следствии о продлении ареста. Кассационные жалобы также часто рассматривались по видео-конференц-связи.

Однако разбирательство уголовного дела по существу все-таки проводилось очно. В спорах рождается истина, и в зале суда для ее появления на свет создается хорошая обстановка.

Тем не менее пандемия заставила расширить применение онлайн-технологий. Верховный суд России даже внедрил системы веб-видео-конференц-связи. Подключиться к судебному процессу теперь можно даже с личного гаджета, хоть телефона, хоть планшета.

Но неужели в прошлое нет возврата, и мы теперь будем судиться, осуждаться или оправдываться только онлайн?

"В соответствии с положениями уголовно-процессуального закона подсудимый участвует в судебном заседании непосредственно, - подчеркнул Кассационный суд. - Возможность его участия в режиме видео-конференц-связи при рассмотрении судом первой инстанции уголовного дела по существу предусмотрена законом лишь в исключительных случаях в целях обеспечения безопасности участников уголовного судопроизводства. Между тем объективных оснований ограничения права И. на непосредственное участие в рассмотрении уголовного дела не усматривалось".

Онлайн-технологии в судах могут применяться только при добровольном согласии

Приговор отменен, дело отправлено на новое рассмотрение. "Думаю, что данное решение Второго кассационного суда говорит лишь об одном: удаленное участие стороны в судебном заседании возможно только с ее согласия, - говорит член Совета Федеральной палаты адвокатов Елена Авакян. - Решение кассационной инстанции направляет нас по нужному пути понимания основополагающих принципов судопроизводства.

Это ни в коем случае не умоляет саму идею развития электронного правосудия, а лишь показывает, что электронное правосудие и применение его элементов является добровольным волеизъявлением стороны. Судебная система, являясь частью государства, не должна понуждать к подобному взаимодействию граждан, а также юридических лиц".