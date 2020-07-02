Девять советов от Мосприроды: как сделать мир чище и при этом сэкономить

Лично я начала читать эти советы с иронией, ведь советов на все случаи жизни звучит так много. Но главное, что хотя они и называются полезными, реальной пользы от большинства - ноль. Но эти правила оказались, пожалуй, исключением. Соблюдать их и впрямь несложно, и при этом можно сделать действительно что- то доброе для мира природы, в котором мы живем.

1. Захвати с собой экосумку

Откажитесь от пластиковых пакетов в пользу многоразовой сумки. Пакетом мы пользуемся в среднем всего 2 часа, но именно благодаря нам он задержится на планете дольше, чем на 200 лет! Всего две-четыре экосумки (текстильные сумки, авоськи экомешочки, фруктовки) позволят НЕ покупать в год около 480 пакетов! Ежегодно тысячи морских обитателей страдают и умирают от пластика, оказавшегося в океане. Это касается и пластиковых пакетов.

2. Общественный транспорт - серебро, велосипед - золото

В больших городах наибольший вклад в загрязнение воздуха вносит именно транспорт. Например, в Москве более 90% загрязняющих веществ поступают в атмосферный воздух от автотранспорта. Поэтому жителям мегаполисов стоит отказаться от личного транспорта в пользу общественного. Это поможет сэкономить время, деньги, а также внести личный вклад в снижение количества вредных выбросов в атмосферу и поможет в борьбе с изменением климата. Совсем здорово - если вы можете выбрать велосипед в качестве основного средства передвижения в городе.

3. Упаковке - нет

Производители, наконец, начали задумываться: действительно ли покупатель хочет приносить домой все эти горы упаковки? Не хочет! Только представьте себе (или загляните в своё мусорное ведро), среднестатистический житель мегаполиса выбрасывает около 300 кг упаковки в год. Мы советуем отказываться от неё при первой же возможности: во многих городах появляются специальные магазины "без упаковки", где продукты можно приобретать в свою тару, да и в обычном супермаркете ценник можно наклеить прямо на овощ или фрукт.

4. Со своей кружкой...

Ходить со своей кружкой не только модно, но и экологично. Если дважды в неделю вы заходите в любимое кафе по дороге на работу или во время прогулки и берёте напиток с собой, то за год в мусор отправится не менее 100 ваших одноразовых кофейных стаканчиков. Несмотря на то, что эти стаканчики кажутся просто "бумажными", сдать в переработку их не так-то просто. Не стоит забывать и об их пластиковых крышечках! Да и вообще, мы советуем вам избегать одноразовых вещей, только представьте: каждая частица пластика, произведённая с момента его изобретения, до сих пор существует на нашей планете. Множество ресурсов и энергии было потрачено, чтобы произвести то, чем мы воспользуемся всего один раз и, возможно, несколько минут. Выбирайте многоразовое!

5. Что в синий контейнер упало, то не пропало

Раздельный сбор отходов постепенно становится нормой жизни. Баки для раздельно собранных, чистых отходов появились в московских дворах. А ещё в городе можно найти немало просветительских мероприятий, небольших пунктов, площадок и различных акций. Только подумайте: зачем выбрасывать пластиковую бутылку, на производство которой было потрачено так много природных ресурсов, если её можно перерабатывать целых 12 раз! И ресурсы целы, и пластик переработан.

6. Где "родился", там и пригодился

Покупая продукты и товары местного производства, можно не только поддержать небольших локальных фермеров и предпринимателей, но и помочь природе! Да-да, именно так. Выбор местных продуктов сокращает свой экологический след. Местные продукты проделали меньший путь, а ведь на транспортировку тратится огромное количество топлива, и, соответственно, в атмосферу выбрасывается очень много парниковых газов. Да и упаковки при длительной транспортировке тратится больше - одним ящиком не обойдешься! К тому же, сезонные овощи и фрукты полезнее и свежее экзотических.

7. Любишь покупать - люби и отдавать

Чрезмерное потребление - вот настоящая беда нашего времени. Сегодня среднестатистический человек покупает на 60% больше предметов одежды ежегодно, чем 15-20 лет назад. Мы советуем приобретать только то, что действительно необходимо. Давать второй шанс сломанным и испорченным вещам, сегодня это новая экологичная альтернатива покупкам: что-то можно починить, зашить, подарить… или создать из старых вещей что-то совершенно новое! Можно меняться ненужными вещами с друзьями. В городе с каждым годом становится всё больше возможностей для обмена и благотворительности: маркеты, фестивали, акции, фонды.

8. Опасные отходы контейнера боятся

Важно помнить, что некоторые вещи требуют особенного отношения. Градусники, батарейки, энергосберегающие лампы, электронные и электрические отходы (они же электролом) ни в коем случае нельзя выбрасывать с остальным мусором! Сначала убедитесь, что вещь нельзя спасти: починить или найти, например, нового владельца. Сдавать опасные отходы можно только в специальные пункты, где принимают опасные отходы. Не забывайте: неправильно утилизированная батарейка способна отравить тяжёлыми металлами до 20 кв. м почвы и до 400 литров воды!

9. ЭКОинициатива поощряема

Каждый в силах помочь и внести свой, хоть и небольшой, на первый взгляд, вклад в охрану окружающей среды. Иногда делать мир вокруг себя лучше - совсем несложно. Можно пригласить друзей и организовать субботник, принять участие в экологической акции (посадить дерево, развесить скворечники, покормить птиц зимой). А можно рассказать соседям о том, как правильно разделять отходы или организовать обмен книгами или вещами у себя в доме!

Вместо заключения

Спасибо специалистам "Мосприроды": эти советы я точно попробую взять на вооружение.