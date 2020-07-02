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02.07.2020 13:25
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Победить глинозем

Текст: Татьяна Ткачева (Воронеж)
Российская газета - Неделя - Центральная Россия № 142(8196)
В Воронежской области сделают дорогу к селу, в котором льготникам отвели участки под застройку 20 лет назад.

Улицу Лесную в Ендовище отсыплют щебнем к осени. Село расположено всего в четырех километрах от Воронежа, но дороги не асфальтированы, и многие жители - в том числе инвалиды, участники боевых действий и многодетные семьи - вынуждены месить глинозем с октября по июнь.

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Льготники бесплатно получили землю под строительство домов на улице Лесной еще в 1990-е. До райцентра - Семилук - рукой подать, газ проведен, рядом речка Ведуга. Дорогу обещали сделать со временем.

- Ожидание затянулось на 20 лет. В непогоду проехать по нашей двухкилометровой грунтовке можно только на тракторе. Я, например, после дождей бросаю машину на соседней улице Красноармейской и пешком иду до дома. Примерно так же нас обслуживает скорая помощь. Не удивительно, что застройка идет ни шатко ни валко. Соседи понимают, что, вложив большие деньги в новое жилье, они элементарно не смогут к нему подъехать, - рассказал житель Ендовища Вадим Кретов.

В непогоду проехать по двухкилометровой грунтовке можно лишь на тракторе

Люди неоднократно писали в сельскую администрацию, но толку не было: в одном из последних ответов сказано, что устроить твердое покрытие удастся не ранее 2026 года. Местные жители засыпали ямы строительным мусором, но этого хватало на два-три месяца - битый кирпич тонул в вязкой почве. Приблизиться к решению проблемы помогло обращение в региональный штаб Общероссийского народного фронта.

Фото: УМВД по Костромской области
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- Мы попросили подключиться администрацию Семилукского района, состоялось рабочее совещание в режиме видео-конференц-связи с участием жителей улицы Лесной. Глава района Геннадий Швырков заверил, что нынешним летом там начнут внеплановый ремонт, - сообщил активист ОНФ Александр Гончаров.

Подрядчик засыплет щебнем наиболее проблемные участки на Лесной - с устройством основания, чтобы камень опять не растворился в земле. В перспективе эту улицу заасфальтируют.

Кстати

В 2021 году ремонтные работы продолжатся в других местах. Предстоит восстановить разбитые дороги на улицах Мира, Матросова и Гагарина.

Общество Соцсфера Соцзащита Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Воронежская область

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