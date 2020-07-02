Еще 20 КТ-центров вернутся к амбулаторному приему пациентов, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Она рассказала:

- Москва достаточно оперативно перепрофилировалась для оказания помощи больным коронавиурсом. Своеобразным ноу-хау в мировой практике была организация на базе поликлиник круглосуточных КТ-центров. Теперь, когда мы видим положительную динамику по сокращению новых случаев заболевания, нет необходимости в такой инфекционной инфраструктуре. Мы уже вернули к стандартному режиму работы 12 поликлиник, теперь еще 20 зданий КТ-центров возобновят амбулаторный прием.

Напомним, в апреле на базе 48 городских поликлиник были созданы специальные амбулаторные КТ-центры, где обследовали пациентов с ОРВИ, внебольничной пневмонией и подозрением на коронавирус. Там сделали 185 тысяч исследований, что почти в 2 раза больше, чем количество КТ легких, проведенных в поликлиниках за весь прошлый год. С их помощью которых удавалось точно установить диагноз москвичам, зараженным новым вирусом и оперативно начать их лечение. Благодаря этому городу удалось разгрузить коечную сеть и в то же время не допустить во многих случаях тяжелого развития болезни.

Помимо КТ, пациентам в центрах делали и другие исследования - общий анализ крови, ЭКГ, проводят анализ на COVID-19.

После обратного перепрофилирования 20 амбулаторных КТ-центров в этих зданиях будет проведена дезинфекция помещений в соответствии с санитарно-эпидемиологическими нормами. Весь медицинский персонал пройдет все необходимые обследования.

В зданиях будет полностью восстановлена работа врачей. Поликлиники вернутся к плановому приему пациентов, возобновив работу в привычном для жителей районов режиме.

Еще 12 амбулаторных КТ-центров уже работают на плановом приеме пациентов. С коронавирусом продолжают работать 16 КТ-центров.

Адреса поликлиник, которые вернутся к плановому приему пациентов

1. ВАО. Ивановское. Поликлиника № 175 - ул. Челябинская, д.16, корп.2

2. ВАО. Гольяново. Поликлиника № 191 - ул. Алтайская, д.13

3. ВАО. Перово. Поликлиника № 69 - ул. 2-я Владимирская, д.31А

4. ЗАО. Крылатское. Поликлиника № 195 - ул. Крылатские Холмы, д.51

5. ЗАО. Раменки. Поликлиника № 209 - ул. Раменки, д.29

6. ЗАО. Крылатское. Клинико-диагностический центр № 4 - ул. Крылатские холмы, д.3

7. САО. Войковский район. Поликлиника № 45 - 5-ый Войковский пр-д. д.12

8. САО. Тимирязевский район. Поликлиника № 6 - ул..Вучетича, д. 7Б

9. СВАО. Марфино. Поликлиника № 12 - ул. Академика Комарова, д.5, корп.1

10. СВАО. Южное Медведково. Поликлиника № 218 - Шокальского пр-д, д.8, стр.1

11. СЗАО. Митино. Поликлиника № 180 - Уваровский пер., д.4

12. ЦАО. Красносельский район. Поликлиника № 5 - Даев пер., д. 3, стр.1

13. ЦАО. Тверской район. Поликлиника № 3 - Ермолаевский пер., д.22/26, стр.1

14. ЦАО. Басманный район. Поликлиника № 46 - ул. Казакова., д.17а

15. ЦАО. Якиманка. Поликлиника № 68 - ул. Малая Якиманка, д.22, стр.1

16. ЮАО. Орехово-Борисово. Северное Поликлиника № 166 - ул. Домодедовская, д.9

17. ЮАО. Чертаново южное. Поликлиника № 170 - ул. Подольских Курсантов, д.2, корп.2

18. ЮВАО. Выхино-Жулебино. Поликлиника № 23 - ул. Авиаконструктора Миля, д.6, корп.1

19. ЮВАО. Марьино. Поликлиника № 36 - ул. Новомарьинская, д.3

20. ЮЗАО. Коньково. Диагностический клинический центр № 1 - ул. Миклухо-Маклая, д.29, корп.2