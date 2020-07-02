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02.07.2020 13:13
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Хуснуллин: Реализацию проекта "Чистая вода" в Брянской области можно ускорить

Текст: Любовь Проценко

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин и губернатор Брянской области Александр Богомаза обсудили в ходе рабочей встречи ряд вопросов, связанных с обеспечением населения Брянской области качественной питьевой водой. Особое внимание этому уделил накануне президент России Владимир Путин, встречаясь с главой региона.

Фото: Игорь Онучин/ТАСС
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На реализацию этой программы федеральным бюджетом предусмотрено выделение Брянской области 21,297 млн рублей в текущем году и 355,737 млн рублей в 2021 году. Александр Богомаз обратился с просьбой к Марату Хуснуллину рассмотреть вопрос о перераспределении 155,052 млн рублей с 2021 года на 2020 год. Он отметил, что это позволит оперативно приступить к реализации поручения президента страны, данного в ходе встречи 26 мая по обеспечению населения Брянской области качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения. Он подчеркнул, что правительство Брянской области, в свою очередь, гарантирует софинансирование из областного бюджета и выполнение результатов программных мероприятий федерального проекта "Чистая вода". Марат Хуснуллин считает это возможным. "Мы сегодня начали активно применять систему сдвижки средств "влево" между годами, и если вы гарантируете, что сможете реализовать запланированные проекты, то мы рассмотрим вопрос перекидки средств с 2021 года на этот", - сказал он.

Александр Богомаз напомнил, что подпрограмма "Чистая вода" разработана в области в 2015 году. За прошедшее с тех пор время построено и реконструировано 82 объекта: 38 скважин, 25 насосных станций, 22 водонапорных башни, 95,6 км водопроводных сетей. Всего за 5 лет областной бюджет потратил на ее реализацию 236 млн рублей. Качественным устойчивым водоснабжением в итоге обеспечены более 97 тысяч человек. Работа по повышению качества питьевой воды для населения области продолжается в рамках реализации регионального проекта "Чистая вода" национального проекта "Экология".

С 2019 по 2024 год предусмотрено строительство и реконструкция 169 объектов на сумму 1 млрд 807 млн рублей. В 2020 году необходимо построить и реконструировать еще 14 объектов, по которым имеется проектная документация и положительное заключение государственной экспертизы со сроком реализации 2020-2021 годы.

Экономика ЖКХ Правительство Вице-премьеры Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Брянская область

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