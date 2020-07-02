Игорь Черевченко покинул тульский "Арсенал"

Главный тренер тульского "Арсенала" Игорь Черевченко подал в отставку.

Такое решение специалист принял после того, как его команда в матче 25-го тура РПЛ уступила "Ахмату" со счетом 1:3. Как сообщается на сайте клуба, руководство "Арсенала" приняло отставку наставника.

Туляки проиграли уже в пятом матче подряд. В турнирной таблице РПЛ они занимают десятое место, набрав 28 очков.

Готовить команду к заключительным турам РПЛ будут работавший в новомосковском "Химике-Арсенале" Сергей Подпалый и тренер "молодежки" тульского клуба Николай Ковардаев.

В числе претендентов на пост главного тренера команды в СМИ называли покинувшего "Локомотив" Юрия Семина.