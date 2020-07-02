Количество тушащих здание на Тверской улице пожарных увеличено до 188

Пожарные увеличили группировку сил, которая продолжает тушить пожар, возникший в самом центре столицы.

По данным МЧС, огонь вспыхнул в четверг днем на Тверской улице, 24. Клубы густого черного дыма до сих пор вырываются из окна второго этажа шестиэтажного дома.

Спасатели сообщили, что дом является нежилым и находится на реконструкции, он был закрыт специальным строительным полотном. Предположительно, пострадавших нет.

Согласно последней информации, с огнем борются 188 человек и 61 единица техники.