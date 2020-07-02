С наступлением лета жители Костромы массово переместились на городские пляжи. Однако официально входить в воду нельзя: Роспотребнадзор уже несколько лет подряд отказывает мэрии в выдаче разрешений на открытие купального сезона, поскольку вода в Волге опасна для здоровья отдыхающих. Тем временем костромичи нашли неожиданную альтернативу пляжам, приспособив для купания... городские фонтаны.

Как сообщили в мэрии, в этом году власти подготовили к открытию четыре муниципальных пляжа. Они оборудованы на улицах Лесной, Широкой, Чернигинской набережной, а также на Речном проспекте.

- В ходе подготовки на всех местах отдыха была проведена акарицидная обработка, обследовано дно речной акватории, установлены буйки, завезен свежий песок, отремонтировано пляжное оборудование, установлены биотуалеты и контейнеры для мусора, - сообщили в администрации Костромы.

В мае специалисты ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии" взяли пробы воды и песка на городских пляжах. По результатам анализа выяснилось, что качество песка соответствует требованиям санитарных правил и норм на всех пляжах. А вот качество воды подкачало.

- На пляжах по улицам Лесной и Широкой в воде имеются превышения по санитарно-химическим показателям. На Чернигинской набережной и Речном проспекте - по санитарно-химическим и микробиологическим, - пояснили в мэрии.

Официально городские пляжи с наступлением лета не открылись, и не только из-за качества воды: до сих пор в Костроме не сняты ограничения, действующие в связи с распространением новой коронавирусной инфекции. На пляжах установлены предупреждающие аншлаги о запрете купания. Однако жителей они не останавливают: несмотря на предостережения эпидемиологов, костромичи, забыв про маски и социальную дистанцию, смело надели купальники.

Управление муниципальных инспекций распространило заявление, что нарушителей безопасного отдыха на водных объектах ждет административная ответственность.

- За купание в водоемах, где установлены запрещающие знаки и аншлаги, а также за прыжки в воду с мостов, пристаней, движущегося речного транспорта за пределами ограничительных знаков предусмотрены штрафы, - пояснили власти.

С прошлого года административная ответственность ужесточена. Если ранее нарушители могли отделаться предупреждением или штрафом в размере до тысячи рублей, то сейчас сумма выросла до 5000 рублей. Такие же штрафные санкции грозят родителям, чьи дети купаются в неустановленных местах, плавают на неприспособленных для этого средствах, а также находятся без присмотра на водных объектах.

В мэрии уточнили, что сегодня купание в Костроме запрещено на всех без исключения пляжах

В мэрии уточнили, что сегодня купание в Костроме запрещено на всех без исключения пляжах, а также во всех популярных местах отдыха горожан: на правом берегу реки Волги в районе поселка Селище, на улице Набережной, у железнодорожного моста, а также на левобережной части водоема по улице Дровяной, в районе поселка Васильевское, Нефтебазы, улицы Нариманова.

Увеличение суммы штрафа большинство костромичей восприняло неодобрительно.

- Разве горожане виноваты, что ни на одном из официальных городских пляжей чиновники не смогли обеспечить нормальные условия? Почему штрафуют отдыхающих, а не тех, кто эти условия должен создавать? - недоумевают пользователи соцсетей.

Однако участники рейдов с такой постановкой вопроса не согласны. В полиции рассказали, что нарушение правил поведения на воде грозит семьям еще одним видом наказания. Если на пляже находят детей без сопровождения взрослых, то на их родителей составляют протоколы по ст. 5.35 КоАП РФ "Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних". За родительскую беспечность придется заплатить 500 рублей.

В условиях введенных запретов на купание некоторые костромичи нашли альтернативу официальным пляжам. В мае этого года в костромском парке Победы открыли самый большой городской фонтан. Сначала предприимчивые подростки начали в него забираться, чтобы собрать со дна брошенные посетителями мелкие монеты. А с наступлением жары отдыхающие превратили новый фонтан в большой бассейн.

- В парке Победы в фонтане уже не только ходят подростки-"золотоискатели", но и родители в него детей запускают купаться! Как в речку! Три девочки в одних трусах плескались в этом фонтане. С ними были мать, отец и бабушка. А подростки залезают прямо в чашу фонтана. Вода грязная. Мой сын удивился, когда увидел в воде носок, - возмутился один из свидетелей происходящего.

Однако некоторые жители областного центра возразили, что не видят в этом ничего предосудительного.

- В такую жару любой большой фонтан превращается для детей в бассейн. В Волге купаться нельзя, а где тогда в черте города это делать? - задаются вопросами пользователи соцсетей.

Между тем

По данным администрации Костромы, с наступлением тепла городской Центр гражданской защиты начал проводить ежедневные рейды по популярным местам отдыха у воды. Проверки проходят как на официальных городских пляжах, так и в местах, не предусмотренных для купания. В мэрии уточнили, что проверяющие напоминают родителям об ответственности за нахождение детей на воде без присмотра. Если ребенка обнаружат одного на берегу, его поставят на учет в комиссию по делам несовершеннолетних. Власти предупредили, что патрулирование мест отдыха продлится до конца лета.