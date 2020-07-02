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02.07.2020 15:55
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Костромским первоклассникам оплатят сборы в школу

Текст: Анна Скудаева (Кострома)
В Костромской области ввели новую меру поддержки семей с детьми: отныне родителям всех первоклассников будут выплачивать единовременное пособие на подготовку детей к школе.

Костромская областная Дума на заседании 2 июля приняла закон о помощи семьям, отправляющим ребенка первый раз в первый класс. Как отметили в администрации региона, подготовка ребенка к поступлению в первый класс требует дополнительных финансовых затрат на покупку школьных принадлежностей.

Фото: Из архива Евгении Борцовой
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- Размер единовременной выплаты составит две тысячи рублей на ребенка. Ее может получить один из родителей или другой законный представитель ребенка - усыновитель, опекун, приемный родитель, - пояснили в облдуме.

Выплаты нового пособия планируют перечислить получателям перед началом этого учебного года, чтобы родители успели подготовить детей к школе.

Помимо "домашних" детей, дополнительную выплату получат сироты и воспитанники детдомов. Как отметили в региональном парламенте, закон вступит в силу через десять дней после его официального опубликования и будет действовать до 31 декабря 2022 года.

По подсчетам властей, в этом году в первый класс пойдут 7 950 ребят, в 2021 году - 7 800, в 2022 году - 7 850. В ближайшие три года затраты областного бюджета на выплату пособий первоклассникам составят 47,2 миллиона рублей.

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