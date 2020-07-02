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02.07.2020 22:27
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Бизнес погорел

На Тверской произошел пожар в доме XIX века
Текст: Сергей Бабкин
Российская газета - Столичный выпуск № 143(8197)
На Тверской, 24, серьезно пострадал от огня бизнес-центр, расположенный в здании, построенном еще в конце XIX века. Перекрытой для транспорта почти на пять часов оказалась и центральная магистраль столицы.

Пожар начался в 13.56 в одной из квартир, переоборудованных под офисы. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС Москвы, первоначально площадь возгорания составляла 50 квадратных метров. В течение примерно получаса она увеличилась в 16 раз. К зданию стянули 43 спецмашины, было задействовано 130 сотрудников противопожарной службы. Улицу Тверскую почти сразу закрыли для машин. Это позволило пожарным работать оперативнее и не допустить, чтобы огонь перешел на соседнюю гостиницу и жилой дом. Открыли улицу только к 19.40.

Фото: Евгений Одиноков/ РИА Новости
Количество тушащих здание на Тверской улице пожарных увеличено до 188

В самом же здании-погорельце людей не было. Хотя, по одной из версий, к возгоранию мог привести именно "человеческий фактор". Речь может идти о нарушении правил пожарной безопасности при ремонте, но официальная экспертиза еще идет. Здание 1890 года постройки визуально серьезно пострадало. Примечательно, что, несмотря на возраст, дом не получал охранного статуса, подчеркнули в департаменте культурного наследия. А вот коммерческую ценность шестиэтажка из прошлого имеет, и довольно значительную.

Судя по данным целого ряда агентств недвижимости, этот дом реконструировали именно с коммерческой целью. Помещения сдавались и продавались под офисы. У потенциальных арендаторов, согласно сведениям агентства, была возможность проводить дизайнерские работы и перепланировку помещений. Общая площадь дома составляет более 9 тыс. кв. м, соответственно огонь повредил примерно одиннадцатую часть исторического здания.

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