Наталья Сергунина: Более 10 тысяч организаций присоединились к Московскому инновационному кластеру

Московский инновационный кластер объединил уже более 10 тысяч участников. Среди них - средние технологичные предприятия, стартапы, технопарки, исследовательские институты и научные центры ведущих вузов. Комментируя происходящий процесс объединения, заммэра Москвы Наталья Сергунина сказала:

- Сотрудничество в рамках кластера между компаниями-разработчиками, исследовательскими и производственными площадками упрощает для них реализацию проектов и позволяет вместе браться за более сложные задачи. Правительство Москвы старается им в этом помочь, создать все условия для успешной и продуктивной работы.

Напомним, городом разработаны более 200 мер поддержки и широкий набор полезных инструментов для участников кластера. Например, на его цифровой платформе они могут воспользоваться сервисами для поиска партнеров, помещений в аренду или площадок для производства и пилотного тестирования продукции. Найти необходимые технологии и результаты интеллектуальной деятельности благодаря бирже патентов.

Руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин рассказал:

- Участники кластера получают доступ ко всем возможностям цифровой платформы, включая новые функции, которые постоянно появляются на сайте. Среди них - сервис "Межотраслевые кластеры". Он позволяет объединяться с другими участниками из смежных отраслей для совместной реализации масштабных проектов.