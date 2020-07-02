Площадь пожара в центре Москвы выросла в четыре раза

Пожар в центре Москвы пока не удается потушить. Площадь возгорания выросла с 50 до 200 квадратных метров, сообщает ТАСС.

Если первоначально огнем были охвачены два этажа здания, то теперь - четыре. На месте продолжают работать все оперативные службы, движение по Тверской затруднено. Уровень сложности поднят со второго до четвертого из пяти возможных.

Тем временем источники агентства назвали возможную причину пожара в шестиэтажном доме XIX века. Согласно одной из версий, к возгоранию могло привести нарушение правил ремонтных работ.