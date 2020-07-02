Новости

Более 4 млн москвичей голосовали по поправкам в Конституцию 10:59
В Ленобласти и на Кубани ФСБ задержала "черных копателей" 10:55
В Дагестане завели дело о жестоком обращении со львенком 10:55
Мультсериал "Бивис и Баттхед" получит перезапуск 10:51
Еще 1055 пациентов вылечились от коронавируса в Москве 10:50
В Челябинской области иномарка врезалась в пассажирский поезд 10:45
В Аргентине установят рекордные штрафы за несоблюдение карантина 10:35
В Паттайе снова заработал квартал красных фонарей 10:31
В Совфеде прокомментировали фейк о "сговоре" РФ с террористами 10:21
Пехота армии США получит 2 тысячи вездеходов на базе спортивного пикапа 10:10
Под Костромой задержали кустарей с партией опасных газовых баллонов 10:07
Названы самые грубые водители Евросоюза 10:02
В пещере "Таврида" нашли кости двурогого носорога и рог антилопы 10:00
В Мьянме 96 человек погибли из-за оползня в шахте 09:55
Впервые за четверть века в чукотском селе летом приземлился самолет 09:47
На Урале в больнице для пациентов с COVID-19 скончалась депутат 09:44
На Украине заявили о боязни Киева возвращать Донбасс 09:43
В Крыму поправки в Конституцию одобрили 90% избирателей 09:37
Казахстан снова вводит карантин на 14 дней 09:36
У жителя Тюменской области нашли нелегальный алкоголь на 19 млн рублей 09:34
В Севастополе 85 процентов избирателей поддержали поправки к Конституции 09:30
Офисы членов Европарламента были ограблены во время изоляции 09:18
Врач рассказал о пользе крапивы 09:15
Главу минздрава Новой Зеландии уволили за ошибки во время изоляции 09:09
Более 1450 человек сдали плазму для лечения коронавируса 09:09
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Июль обещает быть теплее обычного на всей территории России
Июль обещает быть теплее обычного на всей территории России
Верховный суд разъяснил, как не купить жилье с "нагрузкой"
Верховный суд разъяснил, как не купить жилье с "нагрузкой"
Июль. Вступает в силу. Как изменят жизнь россиян новые законы
Июль. Вступает в силу. Как изменят жизнь россиян новые законы
02.07.2020 10:07
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Под Костромой задержали кустарей с партией опасных газовых баллонов

Текст: Анна Скудаева (Кострома)
Допотопные газовые баллоны подлежали списанию десятилетия назад. Фото: УМВД по Костромской области Допотопные газовые баллоны подлежали списанию десятилетия назад. Фото: УМВД по Костромской области
Допотопные газовые баллоны подлежали списанию десятилетия назад. Фото: УМВД по Костромской области

В Костромской области полицейские задержали группу предпринимателей, наладивших бизнес по заправке бытовых газовых баллонов. Сжиженный пропан они закачивали в допотопные емкости, подлежавшие списанию десятилетия назад.

Как сообщили в региональном МВД, сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции обнаружили в промзоне специализированную площадку, где шла работа по разгрузке и наполнению баллонов сжиженным газом. В работе предпринимателей эксперты выявили серьезные нарушения правил безопасности.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по РТ
В Казани произошел взрыв на газохранилище

- При детальном осмотре выяснилось, что большинство баллонов не проходили обязательную поверку, а некоторые вообще должны были вывести из эксплуатации несколько десятилетий назад, - пояснили в полиции.

Мужчину, который руководил незаконной заправкой газовых емкостей, задержали. Тридцатипятилетний житель Костромского района признался, что газовые баллоны он ежедневно развозил по территории всего региона, однако необходимую для работы лицензию не оформил, пренебрегая безопасностью - своей, работников близлежащих производств и потребителей. Чтобы объемы продаж не падали, предприниматели решили самостоятельно осматривать баллоны и вести их ремонт.

Прохудившиеся вентили баллонов умельцы демонтировали с помощью кустарным образом изготовленных приспособлений. Вместо испорченных вентилей на место устанавливали новые, используя самодельные ключи и стяжки, предназначенные для других целей.

Во время рейда полицейские изъяли 30 уже заполненных, но непригодных для использования газовых баллонов, а также кустарные инструменты для демонтажа вентилей и партию запчастей. В отношении предприятия, работающего без лицензии, назначили доследственную проверку.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Костромская область

Главное сегодня

Банки запустили переводы от компаний гражданам по номеру телефона
Казахстан снова вводит карантин на 14 дней
Синоптики предсказали приход "красного" лета в Москву
В Минэнерго рассказали о преимуществах новых "умных" счетчиков
Специалисты Роспотребнадзора проверили иммунитет населения к COVID-19
Дети выпадают из окон в трети случаев на глазах у родителей
Как обезопасить квартиру на время отпуска