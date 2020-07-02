Под Костромой задержали кустарей с партией опасных газовых баллонов

В Костромской области полицейские задержали группу предпринимателей, наладивших бизнес по заправке бытовых газовых баллонов. Сжиженный пропан они закачивали в допотопные емкости, подлежавшие списанию десятилетия назад.

Как сообщили в региональном МВД, сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции обнаружили в промзоне специализированную площадку, где шла работа по разгрузке и наполнению баллонов сжиженным газом. В работе предпринимателей эксперты выявили серьезные нарушения правил безопасности.

- При детальном осмотре выяснилось, что большинство баллонов не проходили обязательную поверку, а некоторые вообще должны были вывести из эксплуатации несколько десятилетий назад, - пояснили в полиции.

Мужчину, который руководил незаконной заправкой газовых емкостей, задержали. Тридцатипятилетний житель Костромского района признался, что газовые баллоны он ежедневно развозил по территории всего региона, однако необходимую для работы лицензию не оформил, пренебрегая безопасностью - своей, работников близлежащих производств и потребителей. Чтобы объемы продаж не падали, предприниматели решили самостоятельно осматривать баллоны и вести их ремонт.

Прохудившиеся вентили баллонов умельцы демонтировали с помощью кустарным образом изготовленных приспособлений. Вместо испорченных вентилей на место устанавливали новые, используя самодельные ключи и стяжки, предназначенные для других целей.

Во время рейда полицейские изъяли 30 уже заполненных, но непригодных для использования газовых баллонов, а также кустарные инструменты для демонтажа вентилей и партию запчастей. В отношении предприятия, работающего без лицензии, назначили доследственную проверку.