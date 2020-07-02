Против экс-главы Клинского района возбуждено еще одно уголовное дело

Следственный комитет объявил, что бывший глава Клинского муниципального района Александр Постригань и семь его сообщников по уголовному делу подозреваются в организации преступного сообщества и участии в нем. Это еще одно уголовное дело на бывшего высокопоставленного чиновника. Вот что рассказала корреспонденту "РГ" старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

- СК по Московской области возбуждено еще одно уголовное дело в отношении бывшего главы Клинского муниципального района Александра Постриганя и семи его сообщников. В зависимости от роли каждого они подозреваются в организации преступного сообщества и участии в нем. Это части 1,2,3 статьи 210 Уголовного кодекса РФ.

По версии следствия, Постригань, будучи главой Клинского муниципального района Московской области, с августа 2003 года по июнь 2018 года создал преступное сообщество. Оно состояло из трех структурных подразделений. В его состав вошли должностные лица местной администрации. За эти годы участниками преступного сообщества совершено 16 тяжких преступлений - 8 эпизодов присвоения чужого имущества, вверенного виновному (ч. 4 ст. 160 УК РФ), 1 эпизод мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ) в виде приобретения права на чужое имущество путем обмана.

По подсчетам специалистов, сумма ущерба государству от этих преступлений составила не менее 70 миллионов рублей. В это же время сообщниками было совершено не менее семи эпизодов легализации "иного имущества" - земельных участков, зданий, строений и сооружений, "добытых в результате совершенных тяжких преступлений". Общая рыночная стоимость легализованного членами преступного сообщества имущества составила не менее 65 миллионов 900 тысяч рублей. Уголовные дела соединены в одно производство.

Следствие арестовало сотни объектов недвижимости, по которым Клинским городским судом было принято решение об обращении имущества Постриганя и аффилированных ему лиц стоимостью в 10 миллиардов рублей в доход государства.

Сейчас проверяется законность приобретения других объектов, ранее принадлежавших Клинскому муниципальному району.