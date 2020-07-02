Власти Москвы: Коронавирус реновацию не затормозит

Новости

Цены на акции Tesla продолжают ставить рекорды 17:03
Какими спецэффектами встречает Минск День Независимости 17:00
Биржевая цена бензина марки Аи-95 обновила рекорд 16:58
В Татарстане задержан экс-полицейский, подозреваемый в изнасиловании 16:49
Количество тушащих здание на Тверской улице пожарных увеличено до 188 16:47
Сбербанк снизил ставки по базовой линейке вкладов 16:45
В Калужской области на реконструкции котельной украли 14 миллионов 16:45
Суд Лондона признал Гуайдо президентом Венесуэлы в споре о золоте 16:41
В Мадриде на фоне пандемии начался бум домашних вечеринок 16:40
Вышел трейлер фильма про коллекторов от режиссера "Отряда самоубийц" 16:40
Под Ярославлем лиса покусала пять человек 16:38
Центр Москвы перекрыт из-за пожара на Тверской 16:37
Во Франции найден 1500-летний воздухонепроницаемый свинцовый саркофаг 16:25
Прохожий-регулировщик с зонтиком в Ростове попал на видео 16:24
Верховный суд Турции разрешил превратить собор Святой Софии в мечеть 16:11
Новый Kia Stinger получит имя K6 16:10
В Югре директор школы покрывала обвиняемого в педофилии физрука 16:05
Видео: мгновенная реакция водителя спасла автобус от лобовой аварии 16:00
Комедийный сериал "Нагиев на карантине" продлен на второй сезон 15:56
Абхазия планирует открыть туристический сезон с 15 июля 15:53
Ученые выяснили, как реально выглядели насекомые эпохи динозавров 15:47
В Минобрнауки допустили перенос начала учебного года в вузах 15:46
В Ленобласти в ДТП с маршруткой пострадали двое детей 15:41
Жителям Кузбасса разрешили посещать пляжи 15:31
Площадь пожара в центре Москвы выросла в четыре раза 15:29
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Июль обещает быть теплее обычного на всей территории России
Июль обещает быть теплее обычного на всей территории России
Верховный суд разъяснил, как не купить жилье с "нагрузкой"
Верховный суд разъяснил, как не купить жилье с "нагрузкой"
Июль. Вступает в силу. Как изменят жизнь россиян новые законы
Июль. Вступает в силу. Как изменят жизнь россиян новые законы
02.07.2020 15:41
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Власти Москвы: Коронавирус реновацию не затормозит

Текст: Любовь Проценко
Фото: Александр Корольков
Видео: Елизавета Совцова
Москва строилась даже тогда, когда большая часть горожан из-за нашествия коронавируса вынуждены были на время оставить работу и самоизолироваться в стенах своих квартир. А 12 мая, среди первых предприятий, с которых в столице началось смягчение режима повышенной готовности, ожили и замершие стройки.

Ситуация в городе потихоньку стабилизируется, но опасный вирус все еще с нами. Как переживают пандемию строители? Как скажется она на выполнении ключевых городских программ? Об этом шел сегодня разговор в редакции "Российской газеты" с руководителем департамента строительства Москвы Рафиком Загрутдиновым.

Бирюков: Реконструкция электроподстанции "Гольяново" завершится в этом году

Рафик Равилович! Почему не все стройки в городе остановились, когда 5 марта мэр Сергей Собянин подписал указ о введении режима повышенной готовности?

Рафик Загрутдинов: Этим документом нам было разрешено продолжать сооружение объектов медицинского назначения, метрополитена, железнодорожной инфраструктуры и других, связанных с непрерывными производственными процессами. И это вполне логично. Взять, к примеру, метро. Строится оно на глубине, а значит, на поверхности земли участники метростройки заразить никого не могут. К тому же просто так эти работы не остановишь. Например, тоннели строятся с помощью проходческих щитов, которые нужно сразу укреплять и идти дальше. Если остановиться, то грунт для безопасности нужно замораживать. Это обошлось бы городу намного дороже, чем просто вести стройку в строгом соответствии с технологией. Особенно если учесть количество работающих щитов, занятых в метростроении - их сейчас 22.

Или взять объекты здравоохранения. Ну, как их строительство останавливать в то время, когда они были особенно востребованы как раз для борьбы с коронавирусом? Наоборот, потребовалась круглосуточная работа 10 тысяч строителей, чтобы к примеру, построить современный инфекционный комплекс площадью 80 тысяч кв. м. в Вороновском. Мы сумели возвести его за 34 дня. В общей сложности бесперебойно даже в пик пандемии в городе работали 25 тысяч строителей.

Случались ситуации, когда стройку приходилось останавливать, потому что все рабочие заболели?

Рафик Загрутдинов: Серьезных вспышек на наших объектах не было. Возникали единичные случаи заболевания, и мы тут же всех, кто контактировал с заболевшим, отправляли на карантин, а на их место ставили новую бригаду. На этот случай были сформированы резервные бригады. Думаю, что во многом помогло и строгое соблюдение предписаний Роспотребнадзора. Всех рабочих и специалистов мы обеспечиваем средствами индивидуальной защиты и дезинфицирующими средствами. Делим рабочих на несколько изолированных друг от друга смен, чтобы они не контактировали друг с другом не только на стройке, но и в быту. Используем современные технологии. Например, все проектировщики до сих пор продолжают работать на удаленке. Считаю очень важным то, что все наши подрядные организации - и те, кто безостановочно работал, и те, кто вынужден был приостановить стройку, благодаря ритмичному финансированию из столичного бюджета своевременно получали заработную плату. Сейчас работу возобновили все 65 тысяч московских строителей, навёрстывая упущенное и случившийся месячный простой.

Читатели "РГ" волнуются, не затормозил ли коронавирус строительство домов для участников программы реновации?

Рынок строительства восстанавливается за счет ипотеки с госучастием

Рафик Загрутдинов: Нет. не затормозил. Напомню, с начала реализации этой программы уже передано под заселение 55 домов, в которые переселились более 17 тысяч москвичей. В этом году мы передали 6 домов, а до конца года намерены передать новоселам еще порядка 29, как и планировали. Чтобы это стало реальностью, на этих стройплощадках сейчас работает на 20% строителей больше, чем было занято на программе реновации в прошлом году. Всего же в городе в стадии строительства сейчас более 170 домов по программе реновации и еще около 90 - в стадии проектирования.

Можете сказать, в каком из районов жилье для участников программы реновации строится активнее всего?

Рафик Загрутдинов: В "Кузьминках", на юго-востоке столицы. Там больше всего стартовых площадок. Причем, два дома из 17 уже введены в строй, 11 - строятся, а 4 - проектируются.

По закону города Москвы реализацию этой масштабной программы, по которой более 1 миллиона москвичей - жителей ветхих домов должны переехать в новые комфортабельные квартиры отведено 15 лет. Сможет Москва уложиться в этот срок, как думаете?

Рафик Загрутдинов: Программа грандиозная, но проблем с ее выполнением для нашего департамента я не вижу. В этом году мы доведем ввод нового жилья до 700 тысяч кв м, в будущем - до 1 миллиона, а года через два по моим расчетам должны выйти на пик программы - сдачи по 3,5 миллиона кв м в год. Сносимый фонд - малоэтажный, он занимает большую площадь и позволяет организовать переселение москвичей из нескольких пятиэтажек в один большой дом. Это дает возможность организовать проектирование новых домов для освободившихся территорий и создать так называемую волну переселения.

Полный репортаж с "Делового завтрака" в "РГ" с Рафиком Загрутдиновым читайте в одном из ближайших номеров нашей газеты.

Экономика Недвижимость Инфраструктура Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Деловой завтрак Пандемия коронавируса COVID-19 РГ-Видео РГ-Фото

Главное сегодня

Росавиация продлила запрет на международные полеты до 1 августа
В Минобрнауки допустили перенос начала учебного года в вузах
Мишустин: Голосование подтвердило поддержку предложенного Путиным курса
Центр Москвы перекрыт из-за пожара на Тверской
За сутки в России подтверждено 6760 случаев COVID-19 в 83 регионах
Законы июля коснутся автомобилистов, пенсионеров и студентов
Пенсионерам разрешили продлить электронные больничные