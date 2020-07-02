Власти Москвы: Коронавирус реновацию не затормозит

Москва строилась даже тогда, когда большая часть горожан из-за нашествия коронавируса вынуждены были на время оставить работу и самоизолироваться в стенах своих квартир. А 12 мая, среди первых предприятий, с которых в столице началось смягчение режима повышенной готовности, ожили и замершие стройки.

Ситуация в городе потихоньку стабилизируется, но опасный вирус все еще с нами. Как переживают пандемию строители? Как скажется она на выполнении ключевых городских программ? Об этом шел сегодня разговор в редакции "Российской газеты" с руководителем департамента строительства Москвы Рафиком Загрутдиновым.

Рафик Равилович! Почему не все стройки в городе остановились, когда 5 марта мэр Сергей Собянин подписал указ о введении режима повышенной готовности?

Рафик Загрутдинов: Этим документом нам было разрешено продолжать сооружение объектов медицинского назначения, метрополитена, железнодорожной инфраструктуры и других, связанных с непрерывными производственными процессами. И это вполне логично. Взять, к примеру, метро. Строится оно на глубине, а значит, на поверхности земли участники метростройки заразить никого не могут. К тому же просто так эти работы не остановишь. Например, тоннели строятся с помощью проходческих щитов, которые нужно сразу укреплять и идти дальше. Если остановиться, то грунт для безопасности нужно замораживать. Это обошлось бы городу намного дороже, чем просто вести стройку в строгом соответствии с технологией. Особенно если учесть количество работающих щитов, занятых в метростроении - их сейчас 22.

Или взять объекты здравоохранения. Ну, как их строительство останавливать в то время, когда они были особенно востребованы как раз для борьбы с коронавирусом? Наоборот, потребовалась круглосуточная работа 10 тысяч строителей, чтобы к примеру, построить современный инфекционный комплекс площадью 80 тысяч кв. м. в Вороновском. Мы сумели возвести его за 34 дня. В общей сложности бесперебойно даже в пик пандемии в городе работали 25 тысяч строителей.

Случались ситуации, когда стройку приходилось останавливать, потому что все рабочие заболели?

Рафик Загрутдинов: Серьезных вспышек на наших объектах не было. Возникали единичные случаи заболевания, и мы тут же всех, кто контактировал с заболевшим, отправляли на карантин, а на их место ставили новую бригаду. На этот случай были сформированы резервные бригады. Думаю, что во многом помогло и строгое соблюдение предписаний Роспотребнадзора. Всех рабочих и специалистов мы обеспечиваем средствами индивидуальной защиты и дезинфицирующими средствами. Делим рабочих на несколько изолированных друг от друга смен, чтобы они не контактировали друг с другом не только на стройке, но и в быту. Используем современные технологии. Например, все проектировщики до сих пор продолжают работать на удаленке. Считаю очень важным то, что все наши подрядные организации - и те, кто безостановочно работал, и те, кто вынужден был приостановить стройку, благодаря ритмичному финансированию из столичного бюджета своевременно получали заработную плату. Сейчас работу возобновили все 65 тысяч московских строителей, навёрстывая упущенное и случившийся месячный простой.

Читатели "РГ" волнуются, не затормозил ли коронавирус строительство домов для участников программы реновации?

Рафик Загрутдинов: Нет. не затормозил. Напомню, с начала реализации этой программы уже передано под заселение 55 домов, в которые переселились более 17 тысяч москвичей. В этом году мы передали 6 домов, а до конца года намерены передать новоселам еще порядка 29, как и планировали. Чтобы это стало реальностью, на этих стройплощадках сейчас работает на 20% строителей больше, чем было занято на программе реновации в прошлом году. Всего же в городе в стадии строительства сейчас более 170 домов по программе реновации и еще около 90 - в стадии проектирования.

Можете сказать, в каком из районов жилье для участников программы реновации строится активнее всего?

Рафик Загрутдинов: В "Кузьминках", на юго-востоке столицы. Там больше всего стартовых площадок. Причем, два дома из 17 уже введены в строй, 11 - строятся, а 4 - проектируются.

По закону города Москвы реализацию этой масштабной программы, по которой более 1 миллиона москвичей - жителей ветхих домов должны переехать в новые комфортабельные квартиры отведено 15 лет. Сможет Москва уложиться в этот срок, как думаете?

Рафик Загрутдинов: Программа грандиозная, но проблем с ее выполнением для нашего департамента я не вижу. В этом году мы доведем ввод нового жилья до 700 тысяч кв м, в будущем - до 1 миллиона, а года через два по моим расчетам должны выйти на пик программы - сдачи по 3,5 миллиона кв м в год. Сносимый фонд - малоэтажный, он занимает большую площадь и позволяет организовать переселение москвичей из нескольких пятиэтажек в один большой дом. Это дает возможность организовать проектирование новых домов для освободившихся территорий и создать так называемую волну переселения.

Полный репортаж с "Делового завтрака" в "РГ" с Рафиком Загрутдиновым читайте в одном из ближайших номеров нашей газеты.