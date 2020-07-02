Первый летний месяц в Москве оказался капризным: то 30 градусов жары, то похолодание, тучи и град с грозой. И все это на фоне ослабления режима самоизоляции, когда люди потянулись в открытые наконец парки. Если оказаться в центре или хотя бы просто в "цивилизации", то вполне можно найти укрытие от грозы. Но что делать, если ненастье застало в лесной части парка? Например, в Сокольниках или Измайлове?

Свет намного быстрее звука, поэтому мы сначала видим вспышки молний, а потом слышим гром. Чем меньше пауза между ними, тем ближе к нам грозовой фронт. Фото: GettyImages

"Июнь в этом году стал самым ненастным за период с начала глобального потепления, - рассказали в центре погоды "Фобос". - Например, интенсивные ливни в первом летнем месяце в Москве обычно бывают раз в 3-4 года. А в 2020-м их было уже четыре!" Дожди в столице довольно часто сопровождаются грозами, и они стали особенно опасными после снятия всех ограничений на прогулки. Если вы думаете, что гроза опасна только в поле или где-нибудь в отдаленном от города лесу, то вспомните недавние сообщения информагентств. Гуляющие в заповеднике "Коломенское" своими глазами видели, как молния попала в мужчину и женщину, которые просто шли по одной из парковых аллей под зонтом. Помощь, к счастью, вовремя подоспела, и пару удалось спасти. Наверное, самые большие лесопарки в границах Москвы - на востоке. Катаясь там на велосипеде или просто гуляя, легко забрести в дебри. И в случае грозы не так-то и просто сообразить, куда и как идти или ехать.

Префектура Восточного округа собрала несколько советов для посетителей лесных зон. Во время грозы особенно опасны одиноко стоящие деревья и высокие металлические конструкции, например ЛЭП. В некоторых парках они есть, как, например, на участке, соединяющем заповедник "Царицыно" с парком у Борисовских прудов. Дерево может повалить сильный ветер, а металлические столбы способны привлечь разряд небесного электричества. Так что у гуляющего в этом случае есть серьезная опасность поражения током. И уж конечно парки Москвы богаты водоемами. Есть парки, на территории которых протекают реки, немало и прудов. Во время грозы опасен любой водоем, особенно если в нем купаешься, катаешься на лодке или рыбачишь. Молния бьет в объекты, находящиеся над водной поверхностью. То есть вполне можно поймать разряд собственной головой или, скажем, удочкой. Во время грозы безопаснее всего как можно скорее выбраться на берег и уйти в какую-нибудь низину, благо рельеф столичных парков это довольно часто позволяет. В городских лесопарках старайтесь найти место с низкими деревьями. Кстати, МЧС в свое время опубликовало интересную статистику. Оказывается, есть деревья, в которые молнии попадали чаще. В 88 процентах случаев заряд принимает на себя дуб. А вот сосна, бук и акация оказались куда более безопасными.

В июле не стоит прятать зонты. Судя по долгосрочным прогнозам, погода будет напоминать июньскую. Фото: GettyImages

Опасность ситуации в том, что молнию может притянуть почти любой предмет, содержащий металл. Зонт, мелкий инструмент и даже связка ключей в кармане. Опасна и мокрая одежда. И, конечно, велосипеды и самокаты, которые так любят посетители московских парков, тоже могут создать ненужный риск. Так что если катаетесь на велосипеде, то лучше от него отойти метров на 30. Байк металлический и находится выше уровня земли, так что вполне может поймать разряд.

Насколько вероятен наш шанс оказаться в непогоду в парке? В Центральной России грозы наблюдаются в течение весны, лета, отмечаются даже в сентябре. Вероятны они и в ближайшей перспективе. Согласно данным, опубликованным "Яндексом" и популярным метеосервисом gismeteo.ru, как минимум 19 дней в июле будут дождливыми. Грозы прогнозируются 3, 4, 8 и 9 июля. Однако долгосрочный прогноз далеко не всегда оказывается правильным, отмечают сами синоптики. Гораздо точнее погодная аналитика, сделанная накануне. В идеале, конечно, совсем не попадать в грозу, и тут вам в помощь прогностические карты "Яндекса". Они показывают направление дождевых туч, определяют вероятность и даже продолжительность дождя в том или ином районе Москвы и Подмосковья.

Конкретно

Чего нельзя делать во время грозы

- Укрываться возле одиноких деревьев.

- Прислоняться к скалам и отвесным стенам.

- Останавливаться на опушке леса.

- Останавливаться возле водоемов.

- Прятаться под скальным навесом.

- Бегать и суетиться.

- Передвигаться плотной группой.

Если вы увидели, что человека ударила молния и он упал, пострадавшего прежде всего необходимо раздеть, облить ему голову холодной водой, по возможности обернуть тело мокрой холодной простыней. Если человек еще не пришел в себя, сделать искусственное дыхание, как можно быстрее вызвать "cкорую помощь".

Рекорды

4 марта 2019 года над Северной Аргентиной в течение 16,73 секунды сверкала молния, не угасая ни на секунду, рассказали в центре "Фобос". До этого самым продолжительным считался разряд, продержавшийся 7,74 секунды - его наблюдали 30 августа 2012 года на юге Франции.

31 октября 2018 года молния над Южной Бразилией протянулась в горизонтальном направлении более чем на 700 км. Это эквивалентно расстоянию между Лондоном и Базелем или между Москвой и Санкт-Петербургом. Предыдущий рекорд принадлежал 2007 году. Молния пронзила небеса США на 321 км.

Знаете ли вы, что...

- ...ветер не даст вам представления о том, куда движется гроза, грозы, вопреки всякой логике, часто идут против ветра;

- расстояние от грозы до места вашей дислокации можно определить по времени между вспышкой молнии и раскатом грома (1 секунда - расстояние 300-400 метров, 2 секунды - 600-800 метров, 3 секунды - 1000 м);

- перед началом грозы обычно наблюдается либо отсутствие ветра, либо ветер меняет направление.

- В июле не стоит прятать зонты. Судя по долгосрочным прогнозам, погода будет напоминать июньскую.