Синоптики предсказали приход "красного" лета в Москву

Июль в столице России, по прогнозам синоптиков, будет теплым: температурные показатели ожидаются на 1-2 градуса выше нормы.

Как сообщает центр погоды "Фобос", в Москве в ночное время прогнозируется от 12 до 17 градусов, а днем - от 23 до 28 градусов. За месяц выпадет не больше 70 процентов осадков или 60 мм вместо положенных 94 мм.

В июле синоптики прогнозируют весьма стабильное "красное" лето с небольшим превышением температуры воздуха и относительным дефицитом небесной влаги. Для средней полосы России - идеальное лето, отмечают метеорологи.