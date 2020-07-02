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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Синоптики предсказали приход "красного" лета в Москву

Текст: Сергей Жуков

Июль в столице России, по прогнозам синоптиков, будет теплым: температурные показатели ожидаются на 1-2 градуса выше нормы.

Фото: REUTERS
Июль обещает быть теплее обычного на всей территории России

Как сообщает центр погоды "Фобос", в Москве в ночное время прогнозируется от 12 до 17 градусов, а днем - от 23 до 28 градусов. За месяц выпадет не больше 70 процентов осадков или 60 мм вместо положенных 94 мм.

В июле синоптики прогнозируют весьма стабильное "красное" лето с небольшим превышением температуры воздуха и относительным дефицитом небесной влаги. Для средней полосы России - идеальное лето, отмечают метеорологи.

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