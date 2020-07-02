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02.07.2020 13:14
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Опыт и здоровые амбиции - в связке

Прокурор Роман Прасков рассказал, кто эффективнее работает на ключевых должностях
Текст: Ольга Сок
Российская газета - Неделя - Центральная Россия № 142(8196)
Прокуратура и средства массовой информации плотно взаимодействуют друг с другом. Зачастую публикации на страницах "Российской газеты" становятся основанием для проведения прокурорских проверок. Не исключение - Тульская область. Чем живет региональное надзорное ведомство, какие у него приоритеты в работе, рассказал прокурор Тульской области Роман Прасков.
Роман Прасков: Ко мне может свободно зайти любой сотрудник по любому вопросу, касающемуся служебной деятельности. Фото: Прокуратура Тульской области Роман Прасков: Ко мне может свободно зайти любой сотрудник по любому вопросу, касающемуся служебной деятельности. Фото: Прокуратура Тульской области
Роман Прасков: Ко мне может свободно зайти любой сотрудник по любому вопросу, касающемуся служебной деятельности. Фото: Прокуратура Тульской области

Уже без малого два года пролетели, как вы возглавили прокуратуру Тульской области. За это время уже успели осмотреться в новом регионе, изучить его специфику, понять проблематику, оценить профессиональный потенциал вверенного вам надзорного ведомства. Какие же проблемы прежде всего требуют принципиального, наступательного реагирования прокуроров?

Фото: iStock
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Роман Прасков: Трудно определить главные и второстепенные направления нашей деятельности. Давайте попробуем перечислить хотя бы несколько объектов прокурорского надзора: охрана семейных ценностей, жизни и здоровья детей, получение ими образования, защита их от негативной информации, защита законных прав детей-сирот. Или возьмем вопросы, связанные с целевым и эффективным расходованием средств, выделяемых государством на реализацию приоритетных национальных проектов, соблюдение законодательства об оплате труда. А еще задача по максимальному ослаблению коррупции в стране, надзор за дознанием и следствием, соблюдением законодательства в таких важнейших сферах, как лесопользование, охрана водных биоресурсов, утилизация отходов... Это далеко не полный перечень вопросов, проблем, задач, надзор за которыми находится в компетенции прокуратуры. Поэтому главное - повышение результативности наших полномочий. Достичь этого возможно только при работе высокопрофессиональных специалистов во всех звеньях областной прокуратуры, их четком взаимодействии, оперативном, обоснованном и жестком реагировании в интересах граждан и государства.

А кто эффективнее работает на ключевых должностях областной прокуратуры - седовласые с солидным стажем или же молодые, но амбициозные юристы?

Роман Прасков: Те, у кого комплексная профессиональная эффективность достигает наивысшей отметки или же стремление к этому значительное и многообещающее. Например, начальник отдела кадров областной прокуратуры Татьяна Аленчева в органах прокуратуры работает с 1991 года, старший помощник прокурора области по организационным вопросам Лариса Дроботухина трудится в надзорном органе 36 лет, а заместитель прокурора Центрального района Вера Сударикова в рядах прокуратуры работает четыре десятка лет. Вот такие сотрудники - кладезь профессионального опыта и житейской мудрости.

Нашими активными сторонниками в работе являются общественные структуры, и мы этим очень дорожим

В то же время управлением по надзору за следствием, дознанием и оперативно-разыскной деятельностью уже около полутора лет руководит 33-летний Павел Лукашов. Он начинал следователем, руководил отделом в аппарате облпрокуратуры, был заместителем начальника управления. Вырос профессионально быстрее своих сверстников, получил солидную должность. Благодаря в том числе и его стараниям раскрываемость преступлений в Тульской области - одна из самых высоких в стране, эффективно обеспечивается противодействие преступлениям в сфере экономики, высок уровень выявления латентных преступлений. В качестве примера можно привести громкое дело букмекерской конторы "Бильдербергская группа", которая фактически являлась подпольным казино. В результате грамотно скоординированной работы правоохранительных органов было возбуждено 14 уголовных дел и пресечена деятельность организованной преступной группы, занимавшейся незаконной деятельностью на территории региона.

Фото: Максим Богодвид/РИА Новости
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Руководство нашей прокуратуры старается отслеживать буквально каждый шаг начинающих прокуроров. Проработал молодой специалист несколько месяцев - мы организуем с ним доверительное общение. Мне и моим заместителям важно знать, не кинули ли мы молодого парня или девушку в одиночное плавание? Или, может быть, корифеи-коллеги сразу нагрузили на новичка столько, что он через месяц готов сбежать подальше от нашего ведомства. Каждого стараемся выслушать, понять, если нужно - скорректировать позицию, настроение. Ко мне как к прокурору области может свободно зайти любой сотрудник по любому вопросу, касающемуся служебной деятельности.

Роман Сергеевич, Тульская область, мягко говоря, не совсем комфортная территория в части сохранения водных ресурсов, утилизации отходов, лесопользования... Каковы меры прокурорского воздействия на тех, кто пренебрежительно относится к окружающей нас природной среде?

Роман Прасков: Исторически в Тульской области сосредоточены крупнейшие промышленные производства, в том числе и химические. Если не ошибаюсь, в регионе поставлено на государственный учет около 800 объектов, оказывающих негативное влияние на окружающую среду. Не буду погружать вас в цифры, фиксирующие количество прокурорских представлений, протестов, судебных исков по фактам нарушения экологического законодательства, административных, уголовных дел в этой части. Скажу обобщающе: мы в рамках прокурорского реагирования усиливаем надзор за соблюдением законодательства в части охраны окружающей среды и природопользования.

Нашими активными сторонниками в этой работе являются общественные структуры, и мы этим очень дорожим. Сейчас природоохранную прокуратуру возглавил бывший прокурор Киреевского района Нархан Ахмедов. Именно он занимается громкой историей с обнаружением тонн химических отходов на территории бывшего горно-химического завода в поселке Ленинском. Отмечу, что с должности прокурора района переключиться на полномочия специализированного прокурора достаточно сложно. Тем не менее Нархан Джамалович включился в работу с усердием и наступательностью, что уже обеспечивает высокую эффективность надзорных мероприятий.

Ключевой вопрос

Одним из приоритетов в надзорной деятельности органов прокуратуры является борьба с коррупцией. Как справляется с этой задачей надзорное ведомство под вашим руководством?

Фото: council.gov.ru
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Роман Прасков: Мы жестко реагируем на любые коррупционные проявления. Работу эту ведем на системной основе, держим в регионе на особом контроле вопросы распоряжения бюджетными средствами, государственной и муниципальной собственностью, предоставления льгот, исполнения муниципальных и государственных заказов. В этом году значительно активизирована работа правоохранительных органов по выявлению коррупционных преступлений и их раскрываемости. В результате увеличилось количество выявленных фактов получения и дачи взятки. Отдел облпрокуратуры, которым руководит Юлия Спасская, не только координирует в своей части работу правоохранительных органов, но и обеспечивает выявление и пресечение нарушений законодательства о противодействии коррупции. Отдел тщательно проверяет обоснованность сведений о доходах должностных лиц органов государственной и муниципальной власти, рассматривает вопросы возмещения в доход государства вреда, нанесенного коррупционными преступлениями. Вот всего лишь один пример в назидание тем, кто помышляет незаконно обогатиться. Речь - о коммерческом подкупе в отношении директора ООО "Грюдер Технолоджи". Он оказался на скамье подсудимых, получил три года колонии, а также штраф в три миллиона рублей. Помимо этого, мы возбудили административное дело о незаконном вознаграждении от имени юридического лица. Мировой суд удовлетворил наш иск и оштрафовал фирму на один миллион рублей.

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