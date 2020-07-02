Новости

В Петербурге за продажу данных о ФСБ осужден военный эксперт 12:25
"Паркетник" Nissan Magnite показал переднюю часть на новом тизере 12:24
Студенты МИСиС создают "фантом" человеческого мозга 12:21
В Тюмени разработали метод безопасной утилизации отходов нефтедобычи 12:20
Австралия откроет границы для иммигрантов из Гонконга 12:18
Президент Беларуси вручил государственные награды 12:15
В Сеть слили подробности сценария фильма "Флэш" с несколькими Бэтменами 12:15
В Севастополе завершен ремонт флагмана ЧФ крейсера "Москва" 12:09
На Урале у водителя угнали авто, пока он убегал от пьяной компании 12:05
В нацпарке "Красноярские Столбы" спасли тонущего лосенка 11:58
В Белгороде трое строителей упали с четвертого этажа 11:55
Видео: В крымском зоопарке вручную выкормили котят сервалов 11:54
В психинтернате в Калмыкии коронавирус выявили у 300 человек 11:54
В Якутии введен режим ЧС из-за лесных пожаров 11:50
Меркель установит рекорд по председательству в Совете Европы 11:42
Чернокожего актера затравили за скепсис в отношении Black Lives Matter 11:39
На Москву надвигается тридцатиградусная жара 11:37
Mercedes снял сериал о непростой жизни манекенов для краш-тестов 11:30
Родной язык коренных шотландцев может стать мертвым в течение 10 лет 11:25
Представлено наиболее полное исследование о течении коронавируса у детей 11:21
Бросивший детей в Шереметьеве мужчина пойдет под суд 11:17
Столичным автомобилистам с инвалидностью отменили парковочное разрешение 11:14
Курс доллара опустился ниже 71 рубля 11:11
Из ямальской оленины сделают хамон по испанскому рецепту 11:07
Nissan отрицает политику в деле Карлоса Гона 11:00
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Июль обещает быть теплее обычного на всей территории России
Июль обещает быть теплее обычного на всей территории России
Верховный суд разъяснил, как не купить жилье с "нагрузкой"
Верховный суд разъяснил, как не купить жилье с "нагрузкой"
Июль. Вступает в силу. Как изменят жизнь россиян новые законы
Июль. Вступает в силу. Как изменят жизнь россиян новые законы
02.07.2020 11:55
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Белгороде трое строителей упали с четвертого этажа

Текст: Елена Шулепова (Белгород)

В Белгороде со строительных лесов на уровне четвертого этажа сорвались трое рабочих. В состоянии различной степени тяжести они были госпитализированы. Следователями СК по региону начата доследственная проверка случившегося, сообщает сайт ведомства.

Фото: УМВД по Костромской области
Под Костромой задержали кустарей с партией опасных газовых баллонов

Трагедия произошла накануне при проведении отделочных работ на фасаде нежилого многоэтажного здания в микрорайоне "Новая жизнь". По предварительным данным, трое рабочих из ИП выполняли субподрядные работы для застройщика.

Следователи выясняют все нюансы случившегося. Уже установлено, что индивидуальный предприниматель не проводил с работниками инструктаж по технике безопасности. Не была обеспечена в должной мере и безопасность самих работ.

По результатам проверки будет приниматься решение о возбуждении уголовного дела. Ход проверки на личном контроле руководителя СК по региону.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Белгородская область Белгород ЧП на стройках

Главное сегодня

Банки запустили переводы от компаний гражданам по номеру телефона
Курс доллара опустился ниже 71 рубля
Казахстан снова вводит карантин на 14 дней
В Минэнерго рассказали о преимуществах новых "умных" счетчиков
Специалисты Роспотребнадзора проверили иммунитет населения к COVID-19
Дети выпадают из окон в трети случаев на глазах у родителей
Как обезопасить квартиру на время отпуска