В Белгороде трое строителей упали с четвертого этажа

В Белгороде со строительных лесов на уровне четвертого этажа сорвались трое рабочих. В состоянии различной степени тяжести они были госпитализированы. Следователями СК по региону начата доследственная проверка случившегося, сообщает сайт ведомства.

Трагедия произошла накануне при проведении отделочных работ на фасаде нежилого многоэтажного здания в микрорайоне "Новая жизнь". По предварительным данным, трое рабочих из ИП выполняли субподрядные работы для застройщика.

Следователи выясняют все нюансы случившегося. Уже установлено, что индивидуальный предприниматель не проводил с работниками инструктаж по технике безопасности. Не была обеспечена в должной мере и безопасность самих работ.

По результатам проверки будет приниматься решение о возбуждении уголовного дела. Ход проверки на личном контроле руководителя СК по региону.