В Ярославле молодые семьи заявили о несостоятельности жилищной программы

Ярославские участники программы "Обеспечение жильем молодых семей" заявили, что семьи, в которых меньше трех детей, остаются, по сути, за бортом, поскольку приоритет при получении социальной выплаты имеют прежде всего многодетные. Те же, кто к этой категории не относится, стоят в очереди много лет, а потом их просто исключают из нее "по возрасту".

Такие семьи неоднократно (и без заметного результата) обращались со своей проблемой в разные инстанции, а в двадцатых числах июня просто разместили в соцсетях коллективное видеообращение к президенту и вышли в разных частях города на одиночные пикеты.

По словам молодых людей, на декабрь 2019 года в общей очереди на улучшение жилищных условий стояли 1039 семей, однако в ближайшее время, опасаются они, может произойти "лавинообразное исключение" участников из программы: около 300 человек, отстоявших в очереди по шесть - девять лет, будут из нее вычеркнуты, поскольку одному из родителей исполнилось 36 лет.

- В Ярославле выдают в год около 50 сертификатов, которые уходят на многодетные семьи, так как они имеют приоритет, а мы, простояв много лет, просто вылетаем из программы, - возмущены очередники.

На своей странице в соцсети ярославцы, словно сводки, публикуют данные о времени ожидания и своих номерах в очереди: Большаковы - в программе с 2012 года, в очереди 144-е; Трюковы - тоже с 2012-го, в очереди 171-е; Кондратович - с 2014-го, 481-е; Маховы - с 2014-го, 403-и...

Ярославцы, словно сводки, публикуют данные о времени ожидания и своих номерах в очереди

- Единственное, чего мы смогли добиться, - это выделения 30-процентной квоты для семей, не имеющих статуса многодетных. Но эта квота начнет действовать с 2021 года. А что делать тем, кто достиг предельного возраста в этом году? - переживают молодые люди.

По информации правительства региона, средняя выплата участникам программы составляет 35 процентов от предполагаемой стоимости квартиры на семью с детьми, 30 процентов - без детей. Таким образом, семья из пяти человек сейчас получает сертификат на сумму более 1,3 миллиона рублей, из четырех человек - около одного миллиона.

Для тех, кто "состарился" и не успел получить финансовую помощь на улучшение жилищных условий, региональные законодатели в свое время предусмотрели "запасной вариант": в течение трех лет после исключения из программы по возрасту экс-участники могут бесплатно приобрести в собственность земельные участки. Вроде бы здорово, да только на деле эти земли чаще всего оказываются настолько неблагоустроенными, что проблему почти не решают.

- Нас не устраивает альтернатива - земля в болоте! - говорят участники программы.

По мнению уполномоченного по правам человека в Ярославской области Сергея Бабуркина, проблема, которую поднимают молодые семьи, носит системный характер и требует законодательного урегулирования как на федеральном, так и на региональном уровне.

Комментарий

Сергей Панчишный, директор департамента по физической культуре, спорту и молодежной политике:

- В Ярославской области ведется работа по увеличению финансирования программы "Молодая семья". Благодаря поддержке правительства области в 2020 году на реализацию программы будет выделено 163,6 миллиона рублей, что по сравнению с 2019-м на 60,9 миллиона больше. В 2020 году сертификаты получат 159 молодых семей - это в полтора раза больше, чем в прошлом году.