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02.07.2020 16:45
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Калужской области на реконструкции котельной украли 14 миллионов

Текст: Елена Шулепова (Калуга)

В Калужской области прокурорская проверка обнаружила пропажу 14 миллионов рублей при реконструкции котельной. По этим материалам возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере" (часть 4 статьи 159 УК РФ), сообщает сайт прокуратуры Калужской области.

Фото: iStock
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В 2016 году администрация города Боровск заключила концессионное соглашение с ресурсоснабжающей организацией на строительство и реконструкцию объектов горячего теплоснабжения. В числе объектов значилась реконструкция котельной на улице Лесная, стоимостью, по оценке организации, более 70 миллионов рублей.

По условиям соглашения, муниципалитет за проделанную работу в котельной на Лесной заплатил 44 миллиона. Однако районная прокуратура в ходе проверки обнаружила, что общая стоимость работ была сильно завышена. Выяснилось, из городской казны переплатили 14 миллионов.

Должностных лиц ресурсоснабжающей организации и подрядчика заподозрили в мошенничестве. Материалы проверки были направлены а ОМВД по Боровскому району для решения вопроса о возбуждении дела. Уголовное дело было возбуждено, его расследование находится на контроле прокурора района.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Калужская область

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