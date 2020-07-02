В Курской области осужден отец, по вине которого погибли трое детей

В Курской области вынесен приговор мужчине, устроившему пожар, в котором погибли трое детей. Он получил три года и три месяца колонии-поселения, сообщает прокуратура Курской области.

Трагедия произошла 10 ноября 2019 года в поселке Пристень. Сгорел частный дом, в котором проживала многодетная семья - родители и четверо детей. В тот день пьяный отец семейства уронил тлеющий окурок на кроватку, где спали дети. Сам он этого не заметил, в результате чего вспыхнул пожар. В огне погибли трое детей - от двух до шести лет. Лишь одного ребенка этой многодетной семьи удалось спасти.

Частный дом был выделен супруге подсудимого, как сироте. Поскольку дом был поврежден огнем, бюджет Курской области получил ущерб, который оценили в 500 тысяч рублей.

Пристенский районный суд признал подсудимого виновным в причинении смерти по неосторожности и повреждении имущества.