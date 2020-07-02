Новости

Албания временно отменила визы для граждан России 18:35
В Госдуме оценили обеспокоенность США на тему поправок в Конституцию 18:32
Путин 3 июля проведет встречу с рабочей группой по поправкам к Конституции 18:27
Вселенная "Мандалорца" пополнится книгами и комиксами 18:23
Вышел трейлер фэнтези-боевика с Шарлиз Терон "Бессмертная гвардия" 18:12
На юге Испании появился пляж только для пожилых и инвалидов 18:05
Эксперты назвали пять преимуществ 5G 18:04
СМИ: Disney хочет объявить новую трилогию "Звездных войн" неканоничной 18:03
ЦИК Беларуси получил документы на регистрацию Лукашенко 18:00
Установлен общий предок и общая родина всех домашних кур 17:48
В Севастополе ФСБ изъяла партию наркотиков на 6,8 миллиона рублей 17:47
Каталонских политиков предложили отпускать из тюрьмы на выходные 17:46
В Курской области осужден отец, по вине которого погибли трое детей 17:45
Наскальный рисунок показал, что Мадагаскар еще недавно был землей гигантов 17:44
Волгоградцы проголосовали за возврат в московский часовой пояс 17:43
В КБР нашли сорвавшийся в реку автомобиль с двумя погибшими 17:40
Власти Кубы поздравили россиян с успешным проведением референдума 17:36
В Ростовской области начали проверку после опасного сближения самолетов 17:28
СМИ: Кокорин сможет сыграть против "Зенита" за 40 миллионов рублей 17:18
В Госдуме призвали к мерам реагирования на иностранные фейки о голосовании 17:18
На уральской свадьбе 28 человек заразились COVID-19 17:16
Ясикявичус стал главным тренером "Барселоны" 17:07
Цены на акции Tesla продолжают ставить рекорды 17:03
Какими праздничными эффектами встречает Минск День Независимости 17:00
Биржевая цена бензина марки Аи-95 обновила рекорд 16:58
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Июль обещает быть теплее обычного на всей территории России
Июль обещает быть теплее обычного на всей территории России
Верховный суд разъяснил, как не купить жилье с "нагрузкой"
Верховный суд разъяснил, как не купить жилье с "нагрузкой"
Июль. Вступает в силу. Как изменят жизнь россиян новые законы
Июль. Вступает в силу. Как изменят жизнь россиян новые законы
02.07.2020 17:45
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Курской области осужден отец, по вине которого погибли трое детей

Текст: Елена Шулепова (Курск)

В Курской области вынесен приговор мужчине, устроившему пожар, в котором погибли трое детей. Он получил три года и три месяца колонии-поселения, сообщает прокуратура Курской области.

Уральца отправят в психлечебницу за убийство внука и похищение детей

Трагедия произошла 10 ноября 2019 года в поселке Пристень. Сгорел частный дом, в котором проживала многодетная семья - родители и четверо детей. В тот день пьяный отец семейства уронил тлеющий окурок на кроватку, где спали дети. Сам он этого не заметил, в результате чего вспыхнул пожар. В огне погибли трое детей - от двух до шести лет. Лишь одного ребенка этой многодетной семьи удалось спасти.

Частный дом был выделен супруге подсудимого, как сироте. Поскольку дом был поврежден огнем, бюджет Курской области получил ущерб, который оценили в 500 тысяч рублей.

Пристенский районный суд признал подсудимого виновным в причинении смерти по неосторожности и повреждении имущества.

Происшествия Правосудие Суд Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Курская область

Главное сегодня

Путин 3 июля проведет встречу с рабочей группой по поправкам к Конституции
Росавиация продлила запрет на международные полеты до 1 августа
В Минобрнауки допустили перенос начала учебного года в вузах
Биржевая цена бензина марки Аи-95 обновила рекорд
За сутки в России подтверждено 6760 случаев COVID-19 в 83 регионах
Дети выпадают из окон в трети случаев на глазах у родителей
Как обезопасить квартиру на время отпуска