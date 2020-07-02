В Москве курьеры устроили массовую драку

Доставщики ресторанных блюд из "Яндекс.Еды" и Delivery Club устроили массовую драку в одном из дворов Москвы. Об этом можно судить по видео, появившемся сегодня в Сети.

В "разборке" приняло участие не менее 30 человек, все были в форменной одежде "Яндекса" и Delivery. Очевидцы вызвали полицию, и, увидев патруль, дерущиеся разбежались. Сейчас в обеих компаниях выясняют причины произошедшего.

В "Яндекс.Еде" агентству "Москва" заявили, что шокированы увиденным: обычно курьеры разных компаний хорошо общаются и стараются помогать друг другу.