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02.07.2020 23:18
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Москве курьеры устроили массовую драку

Текст: Сергей Бабкин

Доставщики ресторанных блюд из "Яндекс.Еды" и Delivery Club устроили массовую драку в одном из дворов Москвы. Об этом можно судить по видео, появившемся сегодня в Сети.

Фото: Евгений Одиноков/ РИА Новости
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В "разборке" приняло участие не менее 30 человек, все были в форменной одежде "Яндекса" и Delivery. Очевидцы вызвали полицию, и, увидев патруль, дерущиеся разбежались. Сейчас в обеих компаниях выясняют причины произошедшего.

В "Яндекс.Еде" агентству "Москва" заявили, что шокированы увиденным: обычно курьеры разных компаний хорошо общаются и стараются помогать друг другу.

Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

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