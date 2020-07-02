В общероссийском голосовании приняли участие более 4 млн москвичей

Он подчеркнул, что явка оказалась высокой несмотря на обстановку - лето, когда многие проводят время за городом и едва схлынувшую угрозу распространения коронавируса. Серьезную роль в привлечении людей сыграли новации этой кампании, считает Реут - это возможность проголосовать на протяжении недели и электронное голосование, которым воспользовались почти миллион горожан. "Но самое главное, что повлияло на активность участников голосования - это заинтересованность в нем, желание людей высказать свою позицию. И мы смогли обеспечить возможность реализации этого права, все голоса были учтены", - отметил Реут.

После обработки всех протоколов участковых избирательных комиссий голоса москвичей распределились так: за поправки высказались более 2,8 млн человек или больше 65%. О своем несогласии заявили чуть менее 34% или более 1,4 млн горожан. Реут поблагодарил всех, кто пришел на участки и проголосовал онлайн, а с отдельной благодарностью обратился к общественному штабу по контролю и наблюдению за голосованием и корпусу наблюдателей. В среднем на каждом участке в Москве было пять наблюдателей, не считая тех, кто следил за происходящим с помощью видеотрансляции с участков. По словам зампредседателя МГИК, нарушений за все дни голосования выявлено намного меньше, чем обычно. "Нам есть с чем сравнивать. Если говорить, к примеру, о прошлогодних выборах депутатов Мосгордумы, то сейчас было намного, на порядок меньше сообщений о каких-то нарушениях и фактах, о которых мы могли бы говорить, как о потенциально возможных нарушениях", - рассказал Реут и добавил, что работа общественного штаба и наблюдателей помогла в реальном времени разбираться в конфликтных ситуациях, работать превентивно и предотвращать возможные нарушения.

Глава общественного штаба Илья Массух также назвал итоги работы положительными и подчеркнул, что удалось поддержать высокий московский стандарт наблюдения как в традиционным голосовании на протяжении недели, так и в электроном голосовании. За прозрачностью кампании следили более 21 тысячи наблюдателей. "Все прошло без сбоев, штаб работал до ночи, мы разбирали все сигналы, которые поступали в процессе подсчета голосов, - рассказал Массух. - Благодаря тесному взаимодействию с ТИК и ЦИК нам удавалось решать проблемы до их лавинообразного накопления".

Официальный представитель общественного штаба Александр Асафов поблагодарил москвичей за то, что они соблюдали санитарные меры предосторожности, зачастую приходили на участки в масках и перчатках и выдерживали социальную дистанцию. "Нарушений по части санитарных мер не было зарегистрировано ни нами, ни Роспотребнадзором", - подчеркнул он.