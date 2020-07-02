В Подмосковье на голову ребенку упал мешок мусора

В подмосковном Красногорске на голову 4-летней девочки упал мешок с мусором. Ребенок получил серьезные травмы, сообщили в пресс-службе регионального ГСУ СК.

Инцидент произошел в микрорайоне Изумрудные холмы на Бульваре Космонавтов, 5, сообщила у себя в Instagram глава городского округа Эльмира Хаймурзина. Пакет вылетел с балкона, когда девочка шла по улице с родителями. Бутылка из пакета пробила голову девочке, ее экстренно прооперировали.

ГСУ СК возбудил уголовное дело по статье 118 УК РФ о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Выяснилось, что в квартире, откуда вылетел мешок, живет женщина к сыном. К мальчику пришли в гости двое друзей и один таким способом "прикольнулся". Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.