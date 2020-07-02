В Тульской области сиделка получила срок за убийство пенсионерки

В Тульской области вынесен приговор женщине, убившей, старушку, за которой она ухаживала. Сиделка получила семь лет колонии общего режима, сообщает сайт прокуратуры Тульской области.

Трагедия произошла 1 марта этого года в Заокском районе. Женщина, ухаживающая за пенсионеркой, из личной неприязни ударила подопечную фаянсовой тарелкой, после чего продолжала бить старушку по голове кулаками. От полученных травм пожилая женщина скончалась. В ходе заседания суда сиделка заявила, что не хотела убивать подопечную, и не признала вину.

Однако судом установлено, что именно ее действия являются причиной смерти старушки. 47-летняя женщина признана виновной в умышленном причинение тяжкого вреда здоровью человеку, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, с применением предмета, используемого в качестве оружие, что повлекло по неосторожности смерть потерпевшей (часть 4 статьи 111 УК РФ). Суд согласился с мнением прокурора и назначил наказание, на котором настаивал гособвинитель.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.