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02.07.2020 15:26
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Тульской области сиделка получила срок за убийство пенсионерки

Текст: Елена Шулепова (Тула)

В Тульской области вынесен приговор женщине, убившей, старушку, за которой она ухаживала. Сиделка получила семь лет колонии общего режима, сообщает сайт прокуратуры Тульской области.

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Трагедия произошла 1 марта этого года в Заокском районе. Женщина, ухаживающая за пенсионеркой, из личной неприязни ударила подопечную фаянсовой тарелкой, после чего продолжала бить старушку по голове кулаками. От полученных травм пожилая женщина скончалась. В ходе заседания суда сиделка заявила, что не хотела убивать подопечную, и не признала вину.

Однако судом установлено, что именно ее действия являются причиной смерти старушки. 47-летняя женщина признана виновной в умышленном причинение тяжкого вреда здоровью человеку, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, с применением предмета, используемого в качестве оружие, что повлекло по неосторожности смерть потерпевшей (часть 4 статьи 111 УК РФ). Суд согласился с мнением прокурора и назначил наказание, на котором настаивал гособвинитель.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Тульская область

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