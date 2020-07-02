Экспресс-спектакли на злобу дня будут выкладывать в Сеть в рамках проекта Smart. Их удобно смотреть с телефона. Пьесы - только новые, декораций - ноль, вместо кассира, администратора и афишной тумбы - чат-бот. Плата за вход минимальна: получить видео в вечное пользование можно по цене набора "шаурма + кофе с собой".

Smart придумали в Воронеже в частном Никитинском театре еще до пандемии. "Быстрые" спектакли и перформансы с сентября хотели устраивать в обычном зрительном зале, постепенно осваивая и другие площадки - кафе, офисы, школы. В перспективе рассчитывали перейти в онлайн. Теперь все будет наоборот. Но если формат "театр в смартфоне" понравится публике, его продолжат развивать и после снятия "антивирусных" ограничений.

Проект предназначен для экспериментов с новыми пьесами и разговора об острых социальных проблемах, рассказал худрук Никитинского Борис Алексеев:

- В современной драматургии много классных текстов, но, как их ставить, непонятно. Персонажи и так рассказывают все, что они делают, излишне это изображать. Мы много рассуждали о том, какой формат тут подходит, может ли театр быть онлайн... Конечного ответа нет. Smart - попытка поработать с актуальными текстами, не боясь ошибки. Нам интересен научный и свидетельский театр, сторителлинг и технологии дополненной реальности...

На сайте проекта a-smart.ru выложено два спектакля, третий на подходе. Анонсированы и следующие постановки - в том числе по пьесе молодого воронежского драматурга с ним самим в главной роли.

Если формат "театр в смартфоне" понравится публике, его продолжат развивать и после самоизоляции

Приобрести права на просмотр можно на сайте либо с помощью бота ya_smartbot в Telegram. Зритель получает ссылку на видео, которое можно открывать сколько угодно раз, ставить на паузу, перематывать... К примеру, детская "Сказка в тапках" адаптирована для игры с ребенком дома.

- Вам приходит приветственное видео, где рассказано, что нужно приготовить. Спектакль построен на игре с фишками и кубиками. Вы кликаете на ту грань, которая выпала, и этим определяете последовательность эпизодов, - объяснил Борис Алексеев.

Английское слово smart переводится как "умный, находчивый, энергичный". "Глагол to smart значит "вызывать жгучую боль". Что, как не это, делает театр?.." - рассуждает худрук Никитинского. В бизнес-литературе аббревиатурой SMART описывают правильно поставленную цель: конкретную, измеримую, достижимую, актуальную и ограниченную во времени.

- Наш спектакль может быстро возникнуть в любом месте. Из неизменного - объемные буквы, белые стулья для актеров и круглый зеленый ковер, по типу конференций TED, - отметил Борис Алексеев. - Берем тексты, написанные не более трех лет назад. Длительность спектаклей - до 70 минут. Артистов - не более пяти, зрителей (офлайн) - до ста. Цена на билет фиксированная и демократичная: 250 рублей за видео, 350 - за просмотр в зале. Самые необычные вещи могут быть дешевле - либо сделаем вход за донаты.

Кстати

Предложить Smart-театру идею спектакля и даже себя в качестве участника может любой. Площадками (и заказчиками постановок) могут стать кафе, галереи, общественные организации и бизнес. В текущих планах - перформативная лекция для школьников об истории искусств.