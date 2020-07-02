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02.07.2020 13:08
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Сцена в смартфоне

В Воронеже открылся онлайн-театр
Текст: Татьяна Ткачева (Воронеж)
Российская газета - Неделя - Центральная Россия № 142(8196)
Экспресс-спектакли на злобу дня будут выкладывать в Сеть в рамках проекта Smart. Их удобно смотреть с телефона. Пьесы - только новые, декораций - ноль, вместо кассира, администратора и афишной тумбы - чат-бот. Плата за вход минимальна: получить видео в вечное пользование можно по цене набора "шаурма + кофе с собой".

Smart придумали в Воронеже в частном Никитинском театре еще до пандемии. "Быстрые" спектакли и перформансы с сентября хотели устраивать в обычном зрительном зале, постепенно осваивая и другие площадки - кафе, офисы, школы. В перспективе рассчитывали перейти в онлайн. Теперь все будет наоборот. Но если формат "театр в смартфоне" понравится публике, его продолжат развивать и после снятия "антивирусных" ограничений.

Фото: Михаил Гутерман
Как пандемия заставила заметить частные театры

Проект предназначен для экспериментов с новыми пьесами и разговора об острых социальных проблемах, рассказал худрук Никитинского Борис Алексеев:

- В современной драматургии много классных текстов, но, как их ставить, непонятно. Персонажи и так рассказывают все, что они делают, излишне это изображать. Мы много рассуждали о том, какой формат тут подходит, может ли театр быть онлайн... Конечного ответа нет. Smart - попытка поработать с актуальными текстами, не боясь ошибки. Нам интересен научный и свидетельский театр, сторителлинг и технологии дополненной реальности...

На сайте проекта a-smart.ru выложено два спектакля, третий на подходе. Анонсированы и следующие постановки - в том числе по пьесе молодого воронежского драматурга с ним самим в главной роли.

Если формат "театр в смартфоне" понравится публике, его продолжат развивать и после самоизоляции

Приобрести права на просмотр можно на сайте либо с помощью бота ya_smartbot в Telegram. Зритель получает ссылку на видео, которое можно открывать сколько угодно раз, ставить на паузу, перематывать... К примеру, детская "Сказка в тапках" адаптирована для игры с ребенком дома.

- Вам приходит приветственное видео, где рассказано, что нужно приготовить. Спектакль построен на игре с фишками и кубиками. Вы кликаете на ту грань, которая выпала, и этим определяете последовательность эпизодов, - объяснил Борис Алексеев.

Фото: Предоставлено пресс-службой Театра на Таганке
Театр на Таганке одним из первых возобновляет репетиции

Английское слово smart переводится как "умный, находчивый, энергичный". "Глагол to smart значит "вызывать жгучую боль". Что, как не это, делает театр?.." - рассуждает худрук Никитинского. В бизнес-литературе аббревиатурой SMART описывают правильно поставленную цель: конкретную, измеримую, достижимую, актуальную и ограниченную во времени.

- Наш спектакль может быстро возникнуть в любом месте. Из неизменного - объемные буквы, белые стулья для актеров и круглый зеленый ковер, по типу конференций TED, - отметил Борис Алексеев. - Берем тексты, написанные не более трех лет назад. Длительность спектаклей - до 70 минут. Артистов - не более пяти, зрителей (офлайн) - до ста. Цена на билет фиксированная и демократичная: 250 рублей за видео, 350 - за просмотр в зале. Самые необычные вещи могут быть дешевле - либо сделаем вход за донаты.

Кстати

Предложить Smart-театру идею спектакля и даже себя в качестве участника может любой. Площадками (и заказчиками постановок) могут стать кафе, галереи, общественные организации и бизнес. В текущих планах - перформативная лекция для школьников об истории искусств.

Культура Театр Драматический театр Общество СМИ и соцсети Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Воронежская область Воронеж

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