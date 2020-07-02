Владимирский генерал арестован за "коронавирусные" поборы с курсантов

Новости

Песков назвал приоритетные задачи в работе глав регионов РФ 14:17
Какие сюрпризы готовят кубанские писатели коллегам из гомельской области 14:09
У 41 призывника выявили коронавирус 14:08
Новый Kia K5 сфотографировали в Москве. Скоро стартуют продажи 14:00
Матвиенко подчеркнула абсолютную легитимность поправок к Конституции 13:50
Вышел русский трейлер фильма про пса-телепата "Думай как собака" 13:48
Путин в четверг проведет заседание оргкомитета "Победа" 13:47
Минфин предложил увеличить квоту малого и среднего бизнеса в госзакупках 13:38
Кировская прокуратура проверит "кладбище домашних животных" 13:36
На СЭПО возобновили выпуск холодильников "Саратов" 13:30
Фото: Ректор уральского вуза лично привез дипломы выпускникам 13:28
Лукашенко заявил о победе над COVID-19 в Беларуси 13:26
Мишустин: Объем расходов бюджета могут превысить на 1,8 трлн рублей 13:18
Зарубежные лидеры поздравили Путина с успешным завершением голосования по Конституции 13:17
В Оренбуржье подросток погиб после употребления наркотика 13:14
Хуснуллин: Реализацию проекта "Чистая вода" в Брянской области можно ускорить 13:13
Французский депутат в Крыму призвал Евросоюз снять санкции с России 13:12
Аллея Дружбы в Минске стала символом памяти о вкладе стран СНГ в общую Победу 13:09
В МЧС предупредили о сорокоградусной жаре на Ставрополье 13:05
В Израиле сократят школьную программу из-за пандемии 13:00
Subaru Legacy прощается с Россией ограниченной серией Ultimate 13:00
Моди поздравил Путина с успешным проведением голосования по Конституции 12:54
Абэ призвал следить за ситуацией после новой вспышки COVID-19 в Токио 12:53
В Петербурге пенсионерка помогла задержать железнодорожных вандалов 12:46
В Финляндии через сто лет убрали свастику с эмблемы ВВС 12:46
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Июль обещает быть теплее обычного на всей территории России
Июль обещает быть теплее обычного на всей территории России
Верховный суд разъяснил, как не купить жилье с "нагрузкой"
Верховный суд разъяснил, как не купить жилье с "нагрузкой"
Июль. Вступает в силу. Как изменят жизнь россиян новые законы
Июль. Вступает в силу. Как изменят жизнь россиян новые законы
02.07.2020 14:08
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Владимирский генерал арестован за "коронавирусные" поборы с курсантов

Текст: Анна Скудаева
Во Владимирской области арестовали генерал-майора, начальника юридического института ФСИН, где с курсантов незаконно требовали деньги за профилактику коронавирусной инфекции, сообщает региональное Следственное управление СКР.

Сразу несколько уголовных дел возбудили во Владимирской области в отношении 62-летнего начальника ФКОУ ВО "Владимирский юридический институт Федеральной службы исполнения наказаний". По данным СК, высокопоставленного силовика подозревают в том, что в апреле и мае 2020 года он дал устное указание подчиненным о сборе денег на приобретение лекарств для профилактики новой коронавирусной инфекции, хотя препаратами против COVID-19 курсантов должны были обеспечивать бесплатно по назначению врача в ведомственной поликлинике.

СМИ сообщили об обысках по делу о взятках на военных стройках в Ленобласти

- Сотрудниками института во исполнение незаконного указания начальника были собраны денежные средства с 411 курсантов на сумму не менее 148 тысяч рублей, - сообщили в СК.

По версии следствия, в марте 2020 года начальник института, пытаясь избежать проведения служебной проверки, вызванной неправомерными действиями подчиненного, дал незаконное указание об увольнении его со службы "задним" числом, и только после этого доложил вышестоящему руководству о его проступках.

В СК полагают, что злоупотребления во Владимирском юридическом институте ФСИН начались еще в 2017 году, когда руководитель вуза дал устное указание подчиненным обеспечить ежегодное приобретение единообразных спортивных костюмов с символикой института за счет средств курсантов, хотя деньги на эти цели были выделены из бюджета.

В итоге в 2017 году покупку костюмов оплатили курсанты 1-3 курсов, а в 2018 и 2019 годах - курсанты 1 курса. А средства, заложенные на спортивную униформу, вуз потратил на другие цели.

Когда о тайных методах работы высокопоставленного руководителя стало известно сотрудникам ФСБ, СК и ОСБ ФСИН, в отношении генерал-майора внутренней службы возбудили три уголовных дела.

По ходатайству следователя генералу избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Ему грозит до четырех лет заключения.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Владимирская область Борьба с коррупцией

Главное сегодня

Мишустин: Голосование подтвердило поддержку предложенного Путиным курса
Банки запустили переводы от компаний гражданам по номеру телефона
Курс доллара опустился ниже 71 рубля
Казахстан снова вводит карантин на 14 дней
Специалисты Роспотребнадзора проверили иммунитет населения к COVID-19
Дети выпадают из окон в трети случаев на глазах у родителей
Как обезопасить квартиру на время отпуска