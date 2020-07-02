Владимирский генерал арестован за "коронавирусные" поборы с курсантов

Во Владимирской области арестовали генерал-майора, начальника юридического института ФСИН, где с курсантов незаконно требовали деньги за профилактику коронавирусной инфекции, сообщает региональное Следственное управление СКР.

Сразу несколько уголовных дел возбудили во Владимирской области в отношении 62-летнего начальника ФКОУ ВО "Владимирский юридический институт Федеральной службы исполнения наказаний". По данным СК, высокопоставленного силовика подозревают в том, что в апреле и мае 2020 года он дал устное указание подчиненным о сборе денег на приобретение лекарств для профилактики новой коронавирусной инфекции, хотя препаратами против COVID-19 курсантов должны были обеспечивать бесплатно по назначению врача в ведомственной поликлинике.

- Сотрудниками института во исполнение незаконного указания начальника были собраны денежные средства с 411 курсантов на сумму не менее 148 тысяч рублей, - сообщили в СК.

По версии следствия, в марте 2020 года начальник института, пытаясь избежать проведения служебной проверки, вызванной неправомерными действиями подчиненного, дал незаконное указание об увольнении его со службы "задним" числом, и только после этого доложил вышестоящему руководству о его проступках.

В СК полагают, что злоупотребления во Владимирском юридическом институте ФСИН начались еще в 2017 году, когда руководитель вуза дал устное указание подчиненным обеспечить ежегодное приобретение единообразных спортивных костюмов с символикой института за счет средств курсантов, хотя деньги на эти цели были выделены из бюджета.

В итоге в 2017 году покупку костюмов оплатили курсанты 1-3 курсов, а в 2018 и 2019 годах - курсанты 1 курса. А средства, заложенные на спортивную униформу, вуз потратил на другие цели.

Когда о тайных методах работы высокопоставленного руководителя стало известно сотрудникам ФСБ, СК и ОСБ ФСИН, в отношении генерал-майора внутренней службы возбудили три уголовных дела.

По ходатайству следователя генералу избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Ему грозит до четырех лет заключения.