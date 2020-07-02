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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Кто проследит за Арктикой

Текст: Антон Синицкий (кандидат геолого-минералогических наук, эксперт Российского газового общества)
Российская газета - Экономика Дальнего Востока № 141(8195)
Арктические районы отличаются особой чувствительностью ландшафтов к нарушениям, большой скоростью развития криогенных геологических процессов и крайне медленным восстановлением нарушенной природной среды.

В России в области вечной мерзлоты находится пять из шести расположенных на континенте нефтегазоносных провинций. Затраты на обеспечение эксплуатационной надежности инженерных сооружений составляют существенную долю в себестоимости добычи и в цене транспортировки газа. При этом деградация многолетнемерзлых пород, связанная с наблюдаемым повышением среднегодовой температуры воздуха, очень опасна.

Фото: Пресс-служба губернатора Ямала
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Это относится также к местной городской среде и ее инфраструктуре. Обеспечение устойчивости и повышение качества последней в таких городах, как Якутск, Норильск, Воркута, Салехард, Магадан, Анадырь, старыми технологиями строительства на вечной мерзлоте невозможно. Процессы деградации криолитозоны здесь проявляются повсеместно.

Вместе с тем в российской Арктике уже запущен целый ряд масштабных индустриальных проектов. Укрепляется научная, транспортная, военная инфраструктура. Это позволит надежно обеспечить интересы России в стратегически важном регионе. Но нужны значительные вложения в комплексные исследования, в том числе криолитозоны и ее поведения в условиях глобального изменения климата.

Изучение вечной мерзлоты предусматривается в рамках государственной программы "Социально-экономическое развитие Арктической зоны Российской Федерации" от 2014 года. В ней прописана реализация минстроем в 2018-2020 годах основного мероприятия "Обеспечение хозяйствования в условиях вечномерзлых грунтов". Согласно ему, запланированы актуализация и разработка нормативно-технических документов, касающихся проектирования и строительства объектов в Арктической зоне, а также создание механизма геотехнического мониторинга северных городов.

При этом федеральное финансирование на проведение именно комплексных научных исследований, например, на геокриологических стационарах выделяется явно в недостаточном объеме.

Правда, практически все предприятия нефтегазовой отрасли и в меньшей степени арктические города, заинтересованные в безопасной эксплуатации на многолетнемерзлых грунтах своей промышленной и гражданской инфраструктуры, организуют на местах специализированные службы по геотехническому мониторингу. Но вся информация зачастую является закрытой и не подлежит распространению. И это не способствует обмену данными между компаниями ТЭК, прикладными академическими институтами и органами исполнительной государственной власти в регионах.

Новая структура мерзлотного надзора смогла бы инициировать ограничение деятельности, оказывающей опасное воздействие на состояние криолитозоны

Способно ли справиться с такой задачей новое законодательство в области охраны вечной мерзлоты? Вопрос пока остается открытым. Между тем продвигать федеральный законопроект "Об охране и рациональном использовании вечной мерзлоты" необходимо всем заинтересованным регионам. Назрела острая необходимость в объединении и анализе геокриологических наблюдений, в проведении геотехнического мониторинга на протяжении всего жизненного цикла арктической гражданской и промышленной инфраструктуры. Сегодня эксплуатирующие организации обычно уделяют недостаточное внимание такому мониторингу. При этом в нормативных документах, которые регламентируют хозяйственную деятельность на вечной мерзлоте, не предусматривается никаких превентивных мер, связанных с изменением геокриологических условий в процессе эксплуатации зданий и сооружений.

Важно отметить, что привлечение к разовым работам по геотехническому мониторингу сторонних организаций не позволяет в полной мере оценить изменения температурного поля грунтов оснований в течении всего календарного года. Это объясняется отсутствием у "одноразовых" наблюдателей полного пакета геологической информации по объектам мониторинга, исторически накопленных данных по термометрии грунтов, а иногда и просто мотивации. Спросить с "временщиков" в долгосрочной перспективе зачастую просто невозможно.

Фото: Анатолий Меньшиков
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Комплекс наблюдений за криолитозоной в арктических регионах России должен осуществлять исполнительный орган государственной власти в области охраны окружающей среды и градостроительной политики. То есть нужно создавать в северных регионах структуру мерзлотного надзора, подобную той, что есть в Якутии. Будет ли она подразделением какого-либо профильного государственного органа исполнительной власти или отдельным учреждением, зависит от конкретной ситуации. По сути, такой надзор станет единственным органом, контролирующим состояние грунтов на протяжении всего жизненного цикла зданий и промышленной инфраструктуры.

Важно учитывать, что к мониторингу вечной мерзлоты, помимо контроля за промышленной инфраструктурой и городскими агломерациями, относятся также наблюдения на специализированных геокриологических стационарах и научно-исследовательских полигонах. Поэтому в состав надзорного органа, очевидно, должны входить представители всех сторон, заинтересованных в обеспечении устойчивого функционирования мерзлотных ландшафтов, промышленности и городов. Он мог бы также заниматься обобщением тех жалоб и обращений населения, которые касаются "отепляющего" воздействия зданий и сооружений на криолитозону.

В задачи такого подразделения должны входить и проверки объектов капитального строительства совместно с инспекторами строительного и жилищного надзора. По их результатам следует выдавать акты проверки, замечания по состоянию грунтового основания фундаментов.

И, конечно, новая структура смогла бы инициировать ограничение деятельности, оказывающей опасное воздействие на криолитозону.

Общество Природа Филиалы РГ Дальний Восток ДФО

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