Арктические районы отличаются особой чувствительностью ландшафтов к нарушениям, большой скоростью развития криогенных геологических процессов и крайне медленным восстановлением нарушенной природной среды.

В России в области вечной мерзлоты находится пять из шести расположенных на континенте нефтегазоносных провинций. Затраты на обеспечение эксплуатационной надежности инженерных сооружений составляют существенную долю в себестоимости добычи и в цене транспортировки газа. При этом деградация многолетнемерзлых пород, связанная с наблюдаемым повышением среднегодовой температуры воздуха, очень опасна.

Это относится также к местной городской среде и ее инфраструктуре. Обеспечение устойчивости и повышение качества последней в таких городах, как Якутск, Норильск, Воркута, Салехард, Магадан, Анадырь, старыми технологиями строительства на вечной мерзлоте невозможно. Процессы деградации криолитозоны здесь проявляются повсеместно.

Вместе с тем в российской Арктике уже запущен целый ряд масштабных индустриальных проектов. Укрепляется научная, транспортная, военная инфраструктура. Это позволит надежно обеспечить интересы России в стратегически важном регионе. Но нужны значительные вложения в комплексные исследования, в том числе криолитозоны и ее поведения в условиях глобального изменения климата.

Изучение вечной мерзлоты предусматривается в рамках государственной программы "Социально-экономическое развитие Арктической зоны Российской Федерации" от 2014 года. В ней прописана реализация минстроем в 2018-2020 годах основного мероприятия "Обеспечение хозяйствования в условиях вечномерзлых грунтов". Согласно ему, запланированы актуализация и разработка нормативно-технических документов, касающихся проектирования и строительства объектов в Арктической зоне, а также создание механизма геотехнического мониторинга северных городов.

При этом федеральное финансирование на проведение именно комплексных научных исследований, например, на геокриологических стационарах выделяется явно в недостаточном объеме.

Правда, практически все предприятия нефтегазовой отрасли и в меньшей степени арктические города, заинтересованные в безопасной эксплуатации на многолетнемерзлых грунтах своей промышленной и гражданской инфраструктуры, организуют на местах специализированные службы по геотехническому мониторингу. Но вся информация зачастую является закрытой и не подлежит распространению. И это не способствует обмену данными между компаниями ТЭК, прикладными академическими институтами и органами исполнительной государственной власти в регионах.

Новая структура мерзлотного надзора смогла бы инициировать ограничение деятельности, оказывающей опасное воздействие на состояние криолитозоны

Способно ли справиться с такой задачей новое законодательство в области охраны вечной мерзлоты? Вопрос пока остается открытым. Между тем продвигать федеральный законопроект "Об охране и рациональном использовании вечной мерзлоты" необходимо всем заинтересованным регионам. Назрела острая необходимость в объединении и анализе геокриологических наблюдений, в проведении геотехнического мониторинга на протяжении всего жизненного цикла арктической гражданской и промышленной инфраструктуры. Сегодня эксплуатирующие организации обычно уделяют недостаточное внимание такому мониторингу. При этом в нормативных документах, которые регламентируют хозяйственную деятельность на вечной мерзлоте, не предусматривается никаких превентивных мер, связанных с изменением геокриологических условий в процессе эксплуатации зданий и сооружений.

Важно отметить, что привлечение к разовым работам по геотехническому мониторингу сторонних организаций не позволяет в полной мере оценить изменения температурного поля грунтов оснований в течении всего календарного года. Это объясняется отсутствием у "одноразовых" наблюдателей полного пакета геологической информации по объектам мониторинга, исторически накопленных данных по термометрии грунтов, а иногда и просто мотивации. Спросить с "временщиков" в долгосрочной перспективе зачастую просто невозможно.

Комплекс наблюдений за криолитозоной в арктических регионах России должен осуществлять исполнительный орган государственной власти в области охраны окружающей среды и градостроительной политики. То есть нужно создавать в северных регионах структуру мерзлотного надзора, подобную той, что есть в Якутии. Будет ли она подразделением какого-либо профильного государственного органа исполнительной власти или отдельным учреждением, зависит от конкретной ситуации. По сути, такой надзор станет единственным органом, контролирующим состояние грунтов на протяжении всего жизненного цикла зданий и промышленной инфраструктуры.

Важно учитывать, что к мониторингу вечной мерзлоты, помимо контроля за промышленной инфраструктурой и городскими агломерациями, относятся также наблюдения на специализированных геокриологических стационарах и научно-исследовательских полигонах. Поэтому в состав надзорного органа, очевидно, должны входить представители всех сторон, заинтересованных в обеспечении устойчивого функционирования мерзлотных ландшафтов, промышленности и городов. Он мог бы также заниматься обобщением тех жалоб и обращений населения, которые касаются "отепляющего" воздействия зданий и сооружений на криолитозону.

В задачи такого подразделения должны входить и проверки объектов капитального строительства совместно с инспекторами строительного и жилищного надзора. По их результатам следует выдавать акты проверки, замечания по состоянию грунтового основания фундаментов.

И, конечно, новая структура смогла бы инициировать ограничение деятельности, оказывающей опасное воздействие на криолитозону.