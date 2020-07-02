Четыре региона начали тестировать систему мониторинга аварий в ЖКХ

Система мониторинга аварий и инцидентов в жилищно-коммунальном хозяйстве начала с сегодняшнего дня работать в четырех пилотных регионах.

Среди них - Якутия, Сахалинская, Калининградская и Нижегородская области. Чуть позже подключатся Московская область, Санкт-Петербург и Саратовская область, сообщили в Минстрое. По всей стране, планируют в ведомстве, система заработает в начале отопительного сезона - в сентябре-октябре.

В единой информационной системе будут фиксироваться все неполадки в сфере водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, отопления, газоснабжения и эксплуатации жилья. Сведения будут стекаться в единый ситуационный центр Минстроя.

Это позволит анализировать состояние системы и выявлять объекты в наиболее критичном состоянии, отслеживать динамику аварийности и контролировать устранение неполадок. Кроме того, удастся ввести единый подход к тому, что считать инцидентом, а что аварией - сейчас в разных регионах по-разному трактуют эти термины.

Пока речь идет о мониторинге магистральных и внутриквартальных инженерных сетей, подчеркнул в эфире ОТР замминистра строительства и ЖКХ Максим Егоров. В будущем, возможно, с помощью системы станут отслеживать и неполадки внутри домов. Также в перспективе - переход от ввода информации "в ручном режиме" на ее автоматическую фиксацию с помощью датчиков. В планах Минстроя - постепенно интегрировать эту систему с ГИС ЖКХ. "Граждане смогут видеть, когда запланирован текущий ремонт, отключения горячей и холодной воды, будут больше информированы о плановых работах, которые производятся на сетях", - сказал Егоров.