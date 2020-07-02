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Проект: В регионах

Четыре шага к будущей профессии

Фонд "СУЭК-РЕГИОНАМ" разработал интернет-навигатор для абитуриентов
Текст: Ольга Владимирова (Приморский край)
Российская газета - Неделя - Дальний Восток № 142(8196)
"Помощник абитуриенту" - так называется портал-навигатор приемной кампании в вузы и техникумы, разработанный фондом "СУЭК-РЕГИОНАМ" при поддержке Российского экономического университета имени Плеханова.
Поступить в учебное заведение не так трудно, когда знаешь, что и как делать. Фото: Пресс-служба правительства Приморского края Поступить в учебное заведение не так трудно, когда знаешь, что и как делать. Фото: Пресс-служба правительства Приморского края
Поступить в учебное заведение не так трудно, когда знаешь, что и как делать. Фото: Пресс-служба правительства Приморского края

В условиях ограничений, связанных с пандемией COVID-19, портал поможет выпускникам школ на территориях присутствия Сибирской угольной энергетической компании (СУЭК) определиться с выбором учебного заведения и подать в них документы.

- Портал уже работает, и мы получаем слова признательности и благодарности от региональных министерств образования и просвещения, от родителей выпускников и самих ребят, - говорит исполнительный директор фонда "СУЭК-РЕГИОНАМ" Марьяна Лисовая.

Навигатор предлагает сделать четыре шага. Первый - "Калькулятор ЕГЭ". Он помогает выпускникам школ определиться с будущим местом учебы на основании результатов экзаменов и других критериев.

Второй - "Тест направления" - оценивает соответствие способностей и интересов абитуриента выбранной специальности, а также проверяет, готов ли будущий студент овладеть этой профессией. Специальное тестирование и качественный набор материалов от крупнейших образовательных платформ позволяют это сделать.

Третий шаг - "Выбор вуза или среднего профессионального учебного заведения". Рейтинги учебных заведений с отзывами студентов дают возможность вчерашним школьникам убедиться в правильности выбранного пути или подыскать другие варианты получения профессии. Рейтинги составлены экспертами RAEX, Forbes, SuperJob. На портале представлены 741 вуз и 3659 средних профессиональных учебных заведений (СПО).

Четвертый шаг - "Список документов и сроки приемной кампании". Абитуриент получает постоянную поддержку и консультирование в период пандемии вплоть до 1 сентября 2020 года в круглосуточном режиме. Создана удобная форма обратной связи.

По словам заместителя генерального директора АО "СУЭК", президента фонда "СУЭК-РЕГИОНАМ" Сергея Григорьева, в результате реализации проекта "Навигатор абитуриента" страна получит квалифицированные кадры, которым помогли вовремя построить индивидуальную образовательную траекторию.

- Важно, чтобы никакие временные трудности не стали препятствием для такого важнейшего дела, как выбор будущей профессии и жизненного пути, - говорит Сергей Григорьев.

На портале-навигаторе можно узнать о дистанционной подаче документов в первую и вторую волны зачислений, пройти бесплатные онлайн-курсы по направлению обучения, чтобы не ошибиться с выбором. Можно участвовать в онлайн-мероприятиях вуза или СПО, а также узнать, как работает учебное заведение во время пандемии COVID-19, получив ответы на вопросы по телефону или электронной почте.

Поступить в учебное заведение не так трудно, когда знаешь, что и как делать.

Справка

СУЭК - одна из ведущих угледобывающих компаний мира, крупнейший поставщик угля на внутренний рынок и на экспорт, один из ведущих производителей тепла и электроэнергии в Сибири. Добывающие, перерабатывающие, энергетические, транспортные и сервисные предприятия СУЭК расположены в 12 регионах России. На предприятиях СУЭК работают более 70 тысяч человек. Основной акционер АО "СУЭК" - Андрей Мельниченко.

Портал-навигатор "Помощник абитуриента" - reaonline.ru/suek

Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край

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