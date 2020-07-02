На Камчатке летчики ВВО "спасли" терпящих бедствие людей в море

В Камчатском крае в акватории Авачинского залива летчики вертолетной эскадрильи Восточного военного округа провели тренировки по поиску и спасению в море терпящих бедствие людей.

Как сообщили в пресс-службе ВВО по Тихоокеанскому флоту, экипажи поисково-спасательных вертолетов Ка-27ПС отработали поиск условно пострадавших по аварийному сигналу радиотехнических средств, а также взаимодействие с группой управления полетов при наведении на местонахождение пострадавших.

Участники учений выполняли зависание и удержание крылатой машины над заданной точкой, спуск фельдшера-спасателя с высоты и подъем на борт пострадавших людей, а также оказание им первой медицинской помощи.