На Сахалине подвели итоги голосования по поправкам в Конституцию РФ

Избирательная комиссия Сахалинской области утвердили результаты голосования в регионе по поправкам в Конституцию РФ, сообщает пресс-служба комиссии.

Свое мнение высказали 254 486 человек, что составило 67,99 процентов от числа участников голосования. 2844 бюллетеня признаны недействительными.

74,84 процента избирателей поддержали изменения в Конституцию России. 24,04 процента пришедших на участки проголосовали против поправок.

Как сообщает пресс-служба правительства области, голосование прошло с соблюдением всех норм безопасности и в рамках правового поля. На участках работало более полутора тысяч общественных наблюдателей.

Всего на Сахалине и Курилах работали 449 участков для голосования. Наибольшую активность показали жители Курильского и Южно-Курильского районов, Ногликского и Корсаковского округов.