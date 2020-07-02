Семья из Комсомольска-на-Амуре получила высшую родительскую награду

- Правда о нас "Российская газета" напишет? О нас, о простых людях? - переспросил Владимир Любушкин. - Столько внимания к нам в последние дни! Непривычно…

Внимание это заслуженное: супруги Любушкины из Комсомольска-на-Амуре - одна из восьми российских семей, удостоенных в этом году ордена "Родительская слава". В кандидатах на награду они проходили несколько лет.

- В 2017-м на завод, где работает муж, приезжал губернатор, и Владимир спросил, на какую поддержку может рассчитывать наша семья. Когда в краевом правительстве узнали, что у нас семеро детей, то взяли, что называется, "на карандаш", - рассказала Лилия Любушкина. - С тех пор документы на награждение подавались каждый год. Я уже, честно признаться, и не думала об этом, но тут позвонили из городского отдела образования и объявили, что мы - в указе президента.

Загадывали ли молодожены Любушкины ровно 25 лет назад, что будут они сам-семь? Вряд ли: оба из семей "советского формата" - у каждого по брату. Но вот родилась Анна. Потом Ольга. А за ней Елена.

- Ох, как бабушки переживали - время-то какое, а у нас дочка за дочкой! Третья появилась в 1998-м. Гиблый был год: дефолт, да еще город дымом заволокло - вокруг тайга горела, - вспоминает Лилия. - Но труднее всего было с первым ребенком - опыта же нет. Родилась четвертая - Настя, - и даже проще стало. Уже понимаешь: год пройдет бессонный с пеленками-распашонками, подрастет малыш, пойдет - и будет легче. Муж с первыми двумя занимается, я с малыми - восемь лет сплошного декретного отпуска.

Пришлось оставить профессию: диплом фельдшера нужно каждые пять лет подтверждать, а уехать на учебу в Хабаровск возможности уже не было.

- Лилия Юрьевна стала работать в нашем приходе, в церковной лавке. Заходя в храм, народ ее не минует, а Любушкина с людьми общается, помогает им. И в этом ее служение, - поведал клирик кафедрального собора Илии пророка отец Александр. - Дочерей своих тоже приобщила к вере.

Глава семьи трудится на Комсомольском-на-Амуре авиазаводе в цехе конструктивно-технологической отработки самолетов.

- Сначала пришел работать в техбюро, но потом попросился в цех, - рассказал он. - Отучился на монтажника радио- и специального оборудования, получил разряд. Хотелось делать боевые самолеты, чувствовать машину своими руками.

По словам начальника цеха № 81 Сергея Рахвалова, Владимир Любушкин не отказывается ни от какой работы, его отличают строгая дисциплина и активная жизненная позиция. Мастер цеха Александр Кандауров добавляет: "Это очень позитивный человек. Таких бы побольше, и нас, россиян, было бы больше".

Старшие дочери уже взрослые. Анна и Ольга вслед за мужьями переехали на запад страны. В Краснодаре подрастают двое внуков Любушкиных. У Елены тоже своя семья. Анастасия - первокурсница университета, будет мастером производственного обу­чения по серьезной специальности "Технология машиностроения". Любовь, София, Ева - школьницы, и им, как и когда-то старшим дочкам, Владимир помогает с уроками, подсказывает, как поступать в разных жизненных ситуациях. "Особо не ограничиваю, но стараюсь держать все под контролем", - делится он секретом.

Мама с Настей порой сядут на кухне и поют дуэтом под настроение. С младшими в походы ходят на сопки. На дачу девчонки рвутся, любят ночевать там и на грядках готовы помочь. Хотя растить перцы-помидоры да и обычную картошку в северном Комсомольске - это особое искусство.

- Много лет не вязала - некогда было. А сейчас нет-нет да возьму крючок в руки. Вот в "ВКонтакте" себе узоры, фасоны скидываю - может, платье свяжу, - улыбается Лилия. - А то сидим с дочками и болтаем, как подружки. Обо всем - какое кино посмотрели, как жить дальше. И мечтаем. Мечтать непременно надо.

Самая близкая и почти осуществленная мечта - жилищная. 16 лет большая семья жила в двушке-хрущевке и стояла в бесконечной очереди на улучшение условий. На шестого ребенка - Сонечку - получили материнский капитал и, продав прежнее жилье, переехали в "убитую" четырехкомнатную квартиру. Потихоньку привели ее в порядок. Пригодились и субсидия от соц­защиты, и премии в разных мероприятиях: Любушкины занимали второе и первое места в городском конкурсе "Семья года", награждены почетным знаком "За заслуги в воспитании детей". Но даже просторная квартира маловата, и мэрия выделила две комнаты в общежитии, да только они требовали капитального ремонта. На днях глава Комсомольска-на-Амуре Александр Жорник сообщил, что вместо комнат городские власти подыщут Любушкиным квартиру.

- Много чего происходило в жизни, но все в итоге с божьей помощью устраивалось, - считает Лилия Любушкина. - Даже если кажется, что нет больше сил ни на что, придут дети, что-нибудь веселое расскажут, обнимешь их, поговоришь, посмеешься - и отпустило.

- Уверена, самое главное в жизни - это уметь быть семейным человеком, - вторит матери дочь Елена, - создать свою семью и дарить ей заботу и любовь.

Наши орденоносцы

В Хабаровском крае шесть семей удостоены ордена "Родительская слава" и три - медали ордена "Родительская слава". Орден получают семьи, в которых воспитывается семь и более детей, медаль вручается парам, имеющим четырех детей.

Четыре орденоносные семьи живут в Комсомольске-на-Амуре. В 2016 году орден получили Наталья и Павел Тюриных, родители восьмерых детей. Эта дружная семья стала тогда героем публикации "Российской газеты". В тот же год медали были удостоены Игорь и Анна Карпекины, воспитывающие пятерых детей.

В 2017-м медалью ордена "Родительская слава" были награждены Евгений и Наталья Моисеевы. Супруги воспитали четверых сыновей, трое из которых окончили школу с золотой медалью, а затем завершили обучение в университете с красными дипломами.

Кроме того, на региональном уровне учрежден почетный знак "Родительская слава Хабаровского края". Его удостоены 18 многодетных семей.