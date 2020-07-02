С 1 июля в стране введена обязательная маркировка обуви, лекарственных препаратов и табачной продукции. Теперь все это нельзя запустить в оборот, не снабдив специальным QR-кодом. Когда товар окажется в витрине, любой покупатель должен иметь возможность самостоятельно проверить его качество.

Теперь покупателям обуви не придется долго ломать голову, чтобы отличить контрафактный товар от "добропорядочного". Фото: Александр Кондратюк / РИА Новости

Маркировка призвана защитить потребителя от подделок, а также помешать предпринимателю избежать налоговых и таможенных платежей. Приложение "Честный знак" бесплатно скачивается на смартфон за считанные секунды. И вот вы уже наводите камеру на код на упаковке, чтобы убедиться, что товар не контрафактный. Ведь, если речь идет о дорогой вещи, совершенно не хочется наткнуться на подделку. К тому же программа помогает расшифровать замысловатые знаки-картинки, рассказывающие, как правильно обращаться с изделием. С точки зрения покупателя, это действительно удобно и полезно. Но каких усилий стоило приспособиться к нововведению другим участникам рынка?

Первой категорией товаров, которую начали помечать особыми кодами, стали меха. Пока производители и продавцы шуб разбирались с новыми требованиями, бизнес начал примерять на себя эти же правила игры и в других отраслях. Хабаровский индивидуальный предприниматель Константин Зайцев озадачился грядущими изменениями еще полгода назад и быстро понял: самостоятельно справиться со всем непросто.

- Чтобы продать обувь, оставшуюся с прошлых сезонов, ее надо подготовить, заказав необходимое количество кодов для каждой пары. Для этого следует зарегистрироваться на портале "Честный знак" и дать там краткое описание товара. Не знаю, как сейчас, но зимой сайт был еще сырым, работал с постоянными задержками, там присутствовало много лишней рекламы, - вспоминает Константин. - Мне работа с кодами далась нелегко, а людям старшего возраста будет еще сложнее разобраться. Некоторые мои знакомые были вынуждены обратиться за помощью в частные компании, где процедуру прошли за них. Конечно, небесплатно.

Предприниматель считает, что неторопливых коллег, которые не озаботятся маркировкой заранее, вряд ли сразу накажут слишком строго. Представители контролирующих органов подтвердили "РГ", что переход должен быть мягким.

По словам начальника пресс-службы Дальневосточного таможенного управления Виктории Алешиной, если продукцию доставят на территорию России из-за границы без особого опознавательного знака, дистрибьютор может оставить ее на таможенном складе, пока не подготовит коды. Учитывая, что дальневосточные обувные фабрики и фармацевтические предприятия можно буквально пересчитать по пальцам и основная масса товара завозная, такое право очень ценно.

- У нас нет задачи "рубить с плеча", мы просто контролируем процесс, - подчеркивает Алешина.

Контролируют и помогают разобраться с новыми правилами игры также в министерстве сельского хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности Хабаровского края. Здесь консультируют производителей, импортеров, дистрибьюторов, оптовых и розничных продавцов.

- Конечно, для многих предпринимателей внедрение системы маркировки стало источником трудностей, как и любое нововведение, тем более требующее финансовых затрат и обязательств. Но этот процесс начался еще в 2019 году, работа велась планомерно, - пояснила первый заместитель министра по экономике Ольга Кравчук. - На всех этапах правительство края совместно с муниципальными органами власти проводило множество мероприятий для обеспечения безболезненного, оперативного и эффективного вступления участников оборота товаров в систему.

Освоиться в новых условиях помогают и аптекам. Их курирует министерство здравоохранения края. На официальных сайтах обоих ведомств регулярно размещается оперативная информация обо всех этапах внедрения маркировки, в том числе нормативные документы.

- Мы проводим обучающие семинары. Администрации муниципальных образований оказывают помощь в распространении необходимой информации, - добавила Ольга Кравчук.

Она отметила, что сейчас край готов к введению новых требований. Уменьшение ассортимента магазинам не грозит, резких скачков цен тоже не ожидается. Те предприниматели, которые планируют и дальше продавать подлежащие маркировке товары, уже разобрались с "остатками" и теперь работают с кодированной продукцией. Правда, есть и те, кто собирается изъять обувь и табак из оборота.

- Для них доход от продажи продукции не покроет необходимые вложения, - пояснили в минторговли, добавив, что таких торговых точек немного.