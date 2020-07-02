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02.07.2020 06:44
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Камчатском крае медведь напал на рыбака

Текст: Юлия Гарднер

На Камчатке медведь напал на рыбака. ЧП произошло вчера вечером в нижнем течении реки Авача, в полутора километрах от кафе "13-й кордон".

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Как сообщает региональное Агентство лесного хозяйства и животного мира в аккаунте Instagram, мужчина получил тяжелые травмы спины, ног и рук.

"Из лап хищника рыбака с трудом отбили коллеги и доставили в Елизовскую районную больницу. Принимаются меры к розыску и отстрелу опасного животного", - говорится в сообщении.

Людей просят не посещать место ЧП в ближайшее время, а при нахождении в лесу иметь при себе средства защиты.

Справка "РГ"

Камчатский медведь - самый крупный из бурых медведей в России. Вес некоторых особей достигает 600 килограммов. Их популяция на полуострове составляет около 20 тысяч особей.

Общество Природа Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Камчатский край

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