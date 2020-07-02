В Якутии введен режим ЧС из-за лесных пожаров

В Якутии со 2 июля введен режим чрезвычайно ситуации из-за пожаров. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.

"Указ введен в связи с введением ЧС в лесах Абыйского и Нижнеколымского районов, с увеличением количества и площади лесных пожаров в результате неблагоприятных погодных условий с сухими грозами", - отмечается в сообщении.

Сейчас ликвидируются 30 лесных пожаров в 15 муниципальных образованиях, общей площадью 1519 гектаров. Пять очагов уже локализовано. За последние сутки потушено четыре возгорания в Нюрбинском, Хангаласском, Сунтарском и Усть-Майском районах.